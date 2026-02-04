La Copa del Rey entra en una de sus etapas más emocionantes con el cruce entre Valencia CF y Athletic Club, dos históricos del fútbol español que se enfrentan por un lugar en las semifinales. El partido se disputará a eliminación directa, con la presión propia de un torneo que no admite errores y que suele ofrecer noches intensas en escenarios cargados de historia.

El duelo se jugará el miércoles 4 de febrero, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en el estadio de Mestalla. Compartimos los detalles sobre dónde ver el partido en vivo, los horarios por país, el escenario del encuentro, las probables alineaciones y el camino que recorrieron ambos equipos para llegar a los cuartos de final.

A qué hora es Valencia vs Athletic, por país

El compromiso tiene horario unificado para Europa, pero varía en América según la zona horaria:

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

15:00 México (CDMX): 14:00

14:00 Argentina, Chile y Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos (ET): 15:00.

Dónde ver Valencia vs Athletic en TV y online, partido de Copa del Rey

La transmisión del partido contará con diferentes señales según el país:

España: M+ LALIGA (Movistar 54 y Orange 110) y LaLiga TV Bar , dentro de la plataforma Movistar Plus+

(Movistar 54 y Orange 110) y , dentro de la plataforma Colombia y el resto de Sudamérica: WIN Play , de manera online

, de manera online México: Sky Sports en televisión e Izzi Go , vía streaming

en televisión e , vía streaming Estados Unidos: ESPN Select y Fubo Sports.

Dónde se juega el partido de Copa del Rey entre Valencia y Athletic Club

El choque entre Valencia y Athletic se disputará en el estadio Mestalla, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol español. Ubicado en Valencia, cuenta con una capacidad superior a 49.000 espectadores y es conocido por su ambiente intenso en partidos decisivos. En un duelo a partido único, el factor local puede ser determinante para el conjunto valencianista.

Probables alineaciones del partido de la Copa del Rey

Valencia CF: Stole Dimitrievski; Jesús Vázquez, Unai Núñez, César Tárrega, Dimitri Foulquier; Pepelu, Filip Ugrinic, Diego López, Arnaut Danjuma; Lucas Beltrán y Hugo Duro. DT: Carlos Corberán.

Athletic Club: Álex Padilla; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Iker Monreal, Íñigo Lekue; Íñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Nico Serrano, Unai Gómez, Robert Navarro y Álex Berenguer. DT: Ernesto Valverde.

Así llegaron Valencia y Athletic a los cuartos de final de la Copa del Rey

Valencia CF ha tenido un recorrido sólido en esta edición de la Copa del Rey. En su camino a los cuartos de final eliminó a UD Maracena (0-5), FC Cartagena (1-2), Sporting de Gijón (0-2) y Burgos (0-2). El equipo mostró eficacia como visitante y una defensa consistente, aspectos clave para llegar a esta instancia del torneo.

Por su parte, el Athletic Club también avanzó con autoridad en las rondas previas. El conjunto bilbaíno superó a Ourense (0-1) y a Cultural Leonesa (3-4) en partidos exigentes, especialmente este último, que se definió con un marcador ajustado y dejó en evidencia el carácter competitivo del equipo dirigido por Ernesto Valverde.

Ficha del partido: Valencia vs Athletic Club