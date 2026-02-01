LaLiga disputa su Jornada 22 en la que propone un derbi madrileño con necesidades claras en ambos bandos. Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Bernabéu, con la presión de seguir sumando para no perderle pisada al liderato.

El partido se disputará el domingo 1 de febrero, desde las 14:00 en España y las 08:00 en Colombia, en un horario matinal para Sudamérica. Compartimos todos los detalles para ver el partido en vivo, las señales de TV y plataformas online, el estadio, las probables alineaciones y el momento de cada equipo en la tabla de posiciones.

Horario de Real Madrid vs Rayo Vallecano, país por país

España: 14:00

14:00 Colombia: 08:00

08:00 México (CDMX): 07:00

07:00 Argentina / Chile / Uruguay: 10:00

10:00 Estados Unidos (ET): 08:00

LaLiga EA Sports: dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano en TV y online

España: DAZN LaLiga por Movistar (55) y Orange (113), DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar

Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium de manera online

México: Izzi Sports en TV y Sky Sports vía streaming

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN Unlimited y Fubo Sports.

Dónde se juega el partido de Real Madrid este domingo

El encuentro se disputará en el Estadio Bernabéu, escenario con capacidad para 84.000 espectadores. Vuelve a ser protagonista en una jornada clave, con Real Madrid buscando hacer valer su localía en un tramo decisivo del campeonato.

Cómo llegan Real Madrid y Rayo Vallecano a la Jornada 22 de LaLiga

Real Madrid ocupa actualmente la segunda posición de la tabla con 51 puntos en 21 jornadas. El equipo atraviesa su mejor momento del semestre: ganó sus cinco partidos más recientes en LaLiga, una racha que le permitió consolidarse como principal perseguidor del líder. Bajo la dirección de Alvaro Arbeloa, el conjunto blanco ha mostrado mayor equilibrio entre defensa y ataque, con un frente ofensivo que marca diferencias partido a partido.

Rayo Vallecano, en contraste, pelea por mantenerse fuera de la zona roja. El equipo dirigido por Inigo Perez se ubica en la casilla 16 con 22 puntos, apenas una unidad por encima de los puestos de descenso. Cada fecha representa una final para el conjunto franjirrojo, que llega al Bernabéu con la obligación de competir y sumar para no complicar su permanencia.

Probables alineaciones del partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler; Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Rodrygo. DT: Álvaro Arbeloa.

Rayo Vallecano: Augusto Batalla; Pacha Espino, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarría; Unai López, Isi Palazón, Pathé Ciss; Álvaro García, Jorge de Frutos y Carlos Martín. DT: Íñigo Pérez.

Ficha del partido: Real Madrid vs Rayo Vallecano

Competición: LaLiga – Jornada 22

LaLiga – Jornada 22 Fecha: Domingo 1 de febrero

Domingo 1 de febrero Hora: 14:00 (España) | 08:00 (Colombia)

14:00 (España) | 08:00 (Colombia) Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid)

Santiago Bernabéu (Madrid) TV y online: España: DAZN y LaLiga TV Bar Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium México: Izzi Sports y Sky Sports Estados Unidos: ESPN y Fubo Sports



Un derbi madrileño con intereses opuestos, en el que el Real Madrid busca sostener su impulso ganador y el Rayo Vallecano sumar en una visita exigente para su lucha por la permanencia.