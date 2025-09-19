La Jornada 5 de LaLiga 2025-26 abre con un partido atractivo en Sevilla: Real Betis vs Real Sociedad, un choque entre dos equipos que buscan mejorar su arranque de temporada. Los verdiblancos de Manuel Pellegrini llegan con la necesidad de consolidarse en casa, mientras que los txuri-urdin intentan sumar su primera victoria de la campaña.

El compromiso está programado para el viernes 19 de septiembre, desde las 21:00 en España y las 14:00 en Colombia, en el estadio de La Cartuja, que será el escenario del encuentro. Ambos equipos llegan con realidades diferentes, pero con la obligación de sumar puntos para no quedarse rezagados en la clasificación.

Dónde ver Betis vs Real Sociedad en TV y online

El partido podrá seguirse en directo por diferentes señales oficiales:

España : DAZN LaLiga (M55 O113) y LaLiga TV Bar (Movistar Plus).

: DAZN LaLiga (M55 O113) y LaLiga TV Bar (Movistar Plus). Colombia y resto de Sudamérica: DIRECTV en TV y DGO en streaming.

Estas plataformas ofrecen la cobertura oficial para no perderse ningún detalle del duelo que abrirá la quinta fecha del campeonato español.

Horarios del partido Betis vs Real Sociedad en distintos países

Además de España y Colombia, el encuentro se jugará en los siguientes horarios internacionales:

Argentina: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos (Este): 15:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 12:00 horas

Reino Unido: 20:00 horas

Portugal: 20:00 horas

Alemania: 21:00 horas

Francia: 21:00 horas

Italia: 21:00 horas

La franja horaria permite que aficionados de ambos continentes disfruten de uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Probables alineaciones de Betis y Real Sociedad

Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan de Souza, Junior Firpo; Sergi Altimira, Pablo Fornals; Antony, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme; Cucho Hernández. DT: Manuel Pellegrini.

Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Duje Caleta-Car, Aihen Muñoz; Jon Gorrotxategi, Pablo Marín, Carlos Soler; Take Kubo, Ander Barrenetxea y Mikel Oyarzabal. DT: Sergio Francisco.

Las plantillas presentan variantes importantes en el mediocampo y ataque, con jugadores capaces de desequilibrar como Lo Celso, Kubo y Oyarzabal.

Noticias del Betis para el partido de LaLiga

El conjunto verdiblanco ha tenido un arranque irregular en LaLiga, con seis puntos de 15 posibles. Manuel Pellegrini afronta este duelo con varias bajas: Aitor Ruibal, Isco y Ricardo Rodríguez seguirán fuera, y a ellos se suma Deossa, afectado por molestias en el tobillo. La buena noticia para el técnico chileno es el regreso de Marc Bartra, quien ya está recuperado de su lesión y apunta a ser titular en la defensa.

Noticias de la Real Sociedad para la visita al Betis

El equipo dirigido por Sergio Francisco todavía no conoce la victoria en LaLiga 2025-26, por lo que buscará dar el golpe en La Cartuja. Para este compromiso, el técnico txuri-urdin no podrá contar con Óskarsson, Yangel Herrera e Iñaki Rupérez, todos lesionados. Sin embargo, recupera piezas importantes como Luka Sucic y Brais Méndez, quienes aportarán calidad y variantes en el centro del campo.

Con estas novedades, la Real Sociedad intentará aprovechar las dudas del Betis para conseguir su primera victoria en el campeonato, mientras los sevillanos apelan a su fortaleza en casa para enderezar el rumbo.