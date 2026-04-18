El colombiano James Rodríguez será el gran foco de atención este sábado 18 de abril, en un duelo donde podría volver a sumar minutos en la MLS. Minnesota United recibirá en casa a Portland Timbers, equipo que también contará con presencia colombiana como Diego Chará, José Caicedo, Jimer Fory y Juan Mosquera. El compromiso, correspondiente a la jornada 8, se disputará a las 7:30 p.m. (hora Colombia).

Minnesota United vs Portland Timbers: horarios y Streaming HOY EN VIVO

Colombia: 7:30 p.m.

7:30 p.m. México: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Minnesota: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 2:30 a.m. del domingo 19 de abril

Trasmisión HOY:

Streaming: MLS Season Pass en Apple TV

MLS Season Pass en Apple TV Alternativa: Prime Video (algunos encuentros de la jornada)

James Rodríguez quiere tomar ritmo competitivo

Tras su primera titularidad con Minnesota en la U.S. Open Cup, James Rodríguez dejó cifras destacadas: lideró las entradas al último tercio (16), los pases en esa zona (34) y sumó 73 toques en 66 minutos. Su rendimiento empieza a marcar una tendencia positiva en su proceso de adaptación.

El técnico Cameron Knowles elogió su impacto: destacó su capacidad para generar juego, su precisión con el balón y su liderazgo dentro del campo. Todo apunta a que el colombiano seguirá ganando protagonismo en el equipo.

Minnesota United llega en alza

Minnesota United atraviesa un buen momento en la temporada. Encadena resultados positivos, incluyendo tres victorias consecutivas en la Costa Oeste, lo que le ha permitido mantenerse competitivo en la Conferencia Oeste.

El equipo ha encontrado respuestas ofensivas con jugadores como Kelvin Yeboah, quien se ha consolidado como una de las principales cartas de gol. Su capacidad para definir partidos lo convierte en una amenaza constante.

Portland Timbers, un rival impredecible

Portland Timbers llega con una dinámica irregular, capaz de competir ante cualquiera. Ha mostrado contrastes importantes: derrotas inesperadas y victorias de alto impacto, lo que lo convierte en un rival difícil de anticipar.

En ataque, destaca Kevin Kelsy, uno de los múltiples goleadores que tiene el equipo esta temporada, reflejo de su juego colectivo y variado.

Un duelo con historia y goles

Este enfrentamiento tiene antecedentes atractivos. Desde su primer cruce, que marcó el debut de Minnesota en la MLS, ambos equipos han protagonizado partidos abiertos y con alta producción ofensiva.

En 18 enfrentamientos, se han registrado 61 goles, con ventaja para Minnesota en victorias (9 contra 5), además de cuatro empates. Es un duelo que suele garantizar espectáculo.

Jugadores a seguir en el partido

Minnesota United: Kelvin Yeboah

Kelvin Yeboah Portland Timbers: Kevin Kelsy

El contexto está servido para un partido dinámico, con talento colombiano en cancha y con la expectativa centrada en el posible protagonismo de James Rodríguez en una noche clave de MLS.