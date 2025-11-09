La jornada 12 de LaLiga 2025-26 cerrará con un partido lleno de historia y contrastes. El Barcelona visita al Celta de Vigo este domingo 9 de noviembre en el estadio Abanca Balaídos, desde las 21:00 (hora de España) y las 15:00 (hora de Colombia). El equipo de Hansi Flick busca recuperarse para acercarse al primer lugar, mientras que los gallegos intentarán aprovechar su localía para sumar puntos que los mantengan lejos de la zona baja de la tabla.

El Barça necesita reencontrarse con su mejor versión para seguir peleando por los primeros puestos. Enfrente tendrá a un Celta irregular, dirigido por Claudio Giráldez, que apuesta por un estilo de juego ofensivo y dinámico pero al que le ha costado mantener la solidez defensiva.

Dónde ver Celta de Vigo vs Barcelona en TV y online

El partido entre Celta de Vigo y Barcelona podrá verse en vivo y en alta definición por las siguientes plataformas:

España: transmisión en M+ LALIGA (M54/O110) , M+ LALIGA HDR (M440/O111) , Movistar Plus+ (M7: VER PARTIDO) , Orange Fútbol 1 (107) , M+ LALIGA 2 (M57/O112) , M+ LALIGA HDR 2 (M441/O122) y LaLiga TV Bar , todos de la plataforma Movistar Plus+ .

transmisión en , , , , , y , todos de la plataforma . Colombia y Sudamérica: disponible por ESPN 2 (TV) y DISNEY+ PREMIUM (online) .

disponible por y . México: por SKY Sports HD .

por . Estados Unidos: a través de ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Sling TV y Fubo Sports.

De esta forma, el encuentro podrá seguirse en múltiples canales y servicios digitales que garantizarán una cobertura completa de uno de los partidos más esperados de la jornada.

Dónde se juega el partido del Barcelona este domingo 9 de noviembre

El escenario será el estadio Abanca Balaídos, en Vigo, con capacidad para 24.000 espectadores. Es uno de los campos más tradicionales del fútbol español, conocido por su ambiente familiar y por el apoyo incondicional de la afición celeste, que suele hacer de cada partido una fiesta local.

Para el Barcelona, jugar en Balaídos siempre ha representado un reto. En los últimos años, el conjunto azulgrana ha tenido resultados mixtos en este estadio, donde el Celta se ha mostrado como un rival incómodo, sobre todo cuando logra imponer su ritmo y presión en los primeros minutos.

A qué hora es el partido del Barcelona, país por país

España: 21:00

21:00 Colombia, Perú y Ecuador: 15:00

15:00 México: 14:00

14:00 Argentina, Chile y Uruguay: 17:00

17:00 Estados Unidos (Este): 15:00

15:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Francia, Alemania e Italia: 21:00

Así llegan Barcelona y Celta de Vigo al partido

Barcelona llega al compromiso con la obligación de ganar para no perderle el paso al Real Madrid, líder de LaLiga. El equipo de Hansi Flick ocupa la tercera casilla con 25 puntos, cinco menos que el puntero, y ha mostrado cierta inestabilidad en las últimas semanas. Tras caer en el clásico el conjunto azulgrana busca una reacción inmediata que le devuelva confianza y contundencia en ataque.

El Celta de Vigo, por su parte, ocupa la posición 13 con 13 unidades. El conjunto dirigido por Claudio Giráldez ha tenido altibajos en esta campaña, alternando buenas presentaciones con derrotas ajustadas. Su principal reto ha sido mantener la regularidad y sostener ventajas en partidos cerrados. La velocidad de Bryan Zaragoza y la experiencia de Borja Iglesias serán claves para intentar hacer daño a una defensa culé que ha mostrado fragilidad en los últimos encuentros.

Probables alineaciones del partido

Celta de Vigo: Ionut Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Óscar Mingueza, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba; Bryan Zaragoza, Borja Iglesias y Ferrán Jutglà. DT: Claudio Giráldez.

Barcelona: Wojciech Szczesny; Eric García, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde; Frenkie De Jong, Marc Casadó, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferrán Torres. DT: Hansi Flick.

Lo que está en juego

El Barcelona busca recomponer su camino y recuperar el segundo lugar en la tabla, mientras que el Celta intentará aprovechar el impulso de su afición para sorprender al gigante catalán. Será un partido donde los estilos contrastan: la posesión y el control del Barça frente a la intensidad y la velocidad de los gallegos.

Ambos llegan necesitados de puntos y con el objetivo de cerrar la jornada con una victoria que los mantenga firmes en sus respectivos objetivos dentro de LaLiga 2025-26.