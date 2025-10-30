El FC Barcelona continúa explorando el mercado europeo en busca de nuevas piezas que fortalezcan su estructura. En esta ocasión, el objetivo apunta hacia Italia, donde un joven talento del AC Milan ha captado la atención de la dirección deportiva encabezada por Deco.

Davide Bartesaghi, joya italiana en el radar azulgrana

La aparición de Davide Bartesaghi, lateral izquierdo de apenas 19 años, no ha pasado desapercibida. Su rendimiento con el AC Milan, donde se ha consolidado como recambio natural de Pervis Estupiñán, lo ha convertido en uno de los nombres más observados por los grandes clubes de Europa.

El jugador mantiene contrato con el club rossonero hasta junio de 2030, una situación que podría complicar su salida. Sin embargo, el FC Barcelona ve en él una opción estratégica para reforzar una zona que ha presentado altibajos durante la temporada.

Bartesaghi no solo ha despertado la atención del Barça. El Arsenal, siempre atento a los jóvenes talentos de la Serie A, también ha mostrado interés por el carrilero italiano. Este escenario anticipa una posible pugna en el próximo mercado entre los clubes que buscan soluciones inmediatas y proyectos de futuro.

El trabajo de Deco al frente de la planificación deportiva se enfoca en construir una plantilla equilibrada, con jugadores jóvenes pero ya consolidados en el máximo nivel. La observación de Bartesaghi forma parte de una estrategia más amplia: incorporar perfiles de proyección que encajen en el estilo de Hansi Flick y ofrezcan garantías en posiciones específicas como la banda izquierda.

El estado de los lesionados en el FC Barcelona

Mientras el club mira hacia el mercado, Hansi Flick sigue lidiando con un número importante de bajas que han condicionado su planificación reciente. Tras el Clásico, el técnico alemán ha recuperado a dos piezas clave, aunque la enfermería aún tiene varios nombres importantes.

Actualización de lesiones en el FC Barcelona:

Robert Lewandowski — De vuelta a los entrenamientos

— De vuelta a los entrenamientos Andreas Christensen — De vuelta a los entrenamientos

— De vuelta a los entrenamientos Joan García — Baja por 1 semana

— Baja por 1 semana Dani Olmo — Baja por 1 semana

— Baja por 1 semana Raphinha — Baja por 1 mes

— Baja por 1 mes Marc-André ter Stegen — Baja por 2 meses

— Baja por 2 meses Gavi — Baja por 4 meses

La recuperación de Lewandowski y Christensen da un respiro al equipo, pero las ausencias prolongadas de figuras como Raphinha, Ter Stegen y Gavi mantienen la alerta encendida.

El FC Barcelona se encuentra así en una doble misión: recuperar efectivos y reforzar una plantilla que busca estabilidad en medio de un calendario exigente y un mercado de fichajes cada vez más competitivo.