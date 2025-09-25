Robert Lewandowski volvió a ser determinante para el FC Barcelona. En la visita al Real Oviedo por LaLiga, el delantero polaco empezó el partido en el banco de suplentes y, tras ingresar en la segunda parte, apenas necesitó cinco minutos para marcar el tanto de la remontada. Una vez más, su capacidad goleadora salió a relucir en un momento clave, reafirmando que sigue siendo un referente ofensivo pese a no arrancar como titular.

Con este tanto, Lewandowski llegó a 3 goles en 6 partidos de la temporada, una estadística que refleja un detalle curioso: los tres los ha marcado en partidos en los que inició desde la suplencia. Cuando el equipo necesita un revulsivo, el polaco ha sabido responder de la mejor manera.

Lewandowski alcanza a Neymar en la tabla histórica de goleadores del Barcelona

El gol frente a Real Oviedo no solo fue importante para el resultado inmediato, también lo fue en el plano histórico. Con esa anotación, Lewandowski alcanzó los 105 goles en 153 partidos oficiales con la camiseta del Barcelona. Esa cifra lo coloca al mismo nivel de dos nombres icónicos: Neymar y Evaristo.

El brasileño Neymar, ídolo reciente del club, había dejado esa misma cifra en su paso por el equipo entre 2013 y 2017. Ahora, el polaco iguala ese registro, demostrando que su impacto en el Barça tras solo tres temporadas y el inicio de la cuarta, es comparable al de una de las grandes estrellas de la década pasada.

Los impresionantes números de Lewandowski en el Barcelona

Desde su llegada en 2022, Robert Lewandowski ha sido una máquina de goles para el Barcelona. Con 105 tantos, ya figura entre los máximos goleadores extranjeros del club y ha sido clave tanto en LaLiga como en competiciones internacionales.

A su capacidad goleadora se suma la regularidad: 153 partidos disputados en poco más de tres años, con un promedio de más de 30 goles por temporada. Un registro que lo sitúa entre los delanteros más efectivos de la historia reciente del equipo.

Lewandowski entre los grandes goleadores de Europa

La importancia de Robert Lewandowski trasciende el ámbito del Barcelona. Con su tanto ante Real Oviedo, el delantero alcanzó los 384 goles en partidos de las cinco grandes ligas de Europa (Bundesliga, LaLiga, Premier League, Serie A y Ligue 1).

Esa cifra lo ubica en un podio histórico: solo Lionel Messi (496) y Cristiano Ronaldo (495) han marcado más goles en esas ligas. De esta manera, Lewandowski confirma que su nombre ya está grabado en la lista de los artilleros más destacados de todos los tiempos en el fútbol europeo.

Un rol decisivo como revulsivo en la temporada del Barcelona

Un dato curioso de este inicio de campaña es que los tres goles de Lewandowski en la temporada llegaron cuando inició en el banco de suplentes. Cada vez que ingresó, aportó goles decisivos que cambiaron el rumbo de los partidos.

Este papel como “arma secreta” refleja la vigencia y la capacidad de adaptación del delantero. Aunque no siempre esté en el once inicial, su instinto goleador sigue siendo garantía de resultados positivos para el conjunto culé.

La vigencia de Lewandowski en el fútbol mundial

A sus 37 años, Robert Lewandowski continúa demostrando por qué es considerado uno de los mejores delanteros de la última década. Su olfato goleador no se apaga y sigue rompiendo registros tanto a nivel de clubes como en su carrera internacional.

Llegar a la misma cifra de Neymar en el Barcelona, mantenerse en el podio histórico de goleadores de las grandes ligas y seguir siendo decisivo en cada aparición, son pruebas de que su legado todavía se está escribiendo.