Viera: “Bacca está muy bien” y futuro partido de despedida

Charlando sobre diversos temas, Sebastián Viera habló de la influencia de Bacca en Junior y de los que piden que se retire.

Mario Sebastián Viera está disputando su vigesimocuarto torneo corto con el Junior de Barranquilla. Ha ganado siete títulos y está a punto de alcanzar la increíble cifra de 600 partidos como Tiburón. En una entrevista con El Heraldo, el cancerbero uruguayo dejó varios títulos interesantes sobre su legado en el club, las críticas y los aplausos, la despedida del fútbol y la llegada de Carlos Bacca al plantel de Juan Cruz Real.

“Cuando termine la carrera, será muy extraño para mí no estar presente en un partido. Para ustedes también porque, queriéndome o no queriéndome, desde hace 12 años, ha estado el mismo en el arco de Junior. He estado muy pocas veces de suplente. Tengo contrato hasta diciembre de 2023 y lo pienso cumplir. Después, no sé. No sé cómo me sentiré el año que viene, puede que diga: ya basta. Como podría decir: quiero seguir”, dijo el capitán.

Más declaraciones de Viera

“Cuando uno tiene esta edad y no anda bien, lo achacan a la edad. Es normal, como cuando ando bien y me dicen: ‘no te retires nunca’. Yo siempre recibo muchos mensajes positivos. Lo que pasa es que siempre resuenan los mensajes negativos pero a esta altura de mi vida, no les presto tanta atención. Hace 20 años estoy jugando fútbol, Me gustaría despedirme bien. Que esté el estadio lleno y yo feliz con la gente que quiero. Seguramente voy a llorar”

“Un jugador como Bacca que ha ganado todo lo que ha ganado, que ha estado en tantas campañas en Europa, ya con el solo nombre, con estar parado en la cancha, le da jerarquía al equipo. Lo veo muy bien, con mucha alegría, con muchas ganas de triunfar, de hacer las cosas bien, de ayudar, de liderar. La verdad, me pone muy contento verlo así”