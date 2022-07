Las bajas de Junior vs. Santa Fe: ¿Juan Cruz Real los borró?

Hay tres futbolistas de Junior que no fueron convocados por Juan Cruz Real para el duelo contra Santa Fe. ¿Decisión técnica o pasó algo más?

El Mundo Junior es intranquilo. Cuando uno menos se lo espera, pueden suceder cosas sorprendentes. Tras meses de cierta tranquilidad a nivel vestuario, parece que comienza a haber discrepancias entre el cuerpo técnico y algunos futbolistas puntuales. El grupo está bien, unido. Pero da la sensación de que suceden algunas cosas atípicas.

Durante la víspera del partido contra Independiente Santa Fe, se filtró un video del defensor Dany Rosero visiblemente borracho y con la ropa del club. Ahora, tras tres partidos sin ser convocados, se especula que Yesus Cabrera y Omar Albornoz andan en las mismas. No están siendo tenidos en cuenta debido a su pobre rendimiento producto de la agitada vida nocturna. Cartagena, la ciudad natal de ambos, está a una hora y media de Barranquilla. Y para nadie es un secreto que ambos tienen antecedentes con el tema del licor.

😆¡Feliz día, ‘Tiburones’! Se acerca una nueva fecha y estamos listos. #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/fnAWRD8sL8 — Club Junior FC (@JuniorClubSA) July 22, 2022



Además de Carlos Esparragoza, Jhon Pajoy, José Ortiz y Fabián Viáfara, otro que no fue convocado fue Fernando Uribe, cuyo caso parece ser distinto. Se entrenó bien durante la semana, pero por decisión técnica no irá ni al banco contra Los Cardenales. Vive un momento familiar duro y Juan Cruz Real no dispone de él, quizá porque siente que no está con la cabeza en Junior. Hasta ahora son sólo especulaciones, pero no es normal que el DT descarte a futbolistas de tanta jerarquía y peso salarial. Sus razones tendrá.