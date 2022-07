La vez que Garrincha jugó un Junior-Santa Fe

Mané Garrincha tuvo un paso fugaz por el Junior de Barranquilla. Su debut fue contra Independiente Santa Fe. ¿Cómo terminó ese partido?

En la década del sesenta, cuando Fuad Char era un empresario joven, lúcido y enérgico, Junior se caracterizaba por contratar muchos futbolistas brasileños. Así pasaron nombres como Dida, Othon Dacunha, Quarentinha, Ayrton o Vítor Ephanor. El caso más famoso fue, por supuesto, el del Ángel de pies torcidos: Mané Garrincha, quien aterrizó en Barranquilla un 19 de agosto de 1968.

Su paso por Colombia fue tan rápido como lo era su gambeta. Le hicieron un contrato de 600 dólares por cada partido jugado, pero el mito dice que la razón por la que el mundialista vino fue porque Elza Soares, vedette y cantante de la que estaba enamorado, supuestamente estaba presentándose en la Costa Caribe. Por eso sólo jugó un encuentro como Tiburón y fue contra Independiente Santa Fe.

Aquella tarde era una fiesta. Al viejo Romelio Martínez no le cabía un alma para ver el debut de Garrincha. No hizo gol, pero las crónicas hablaron de jugadas siderales que no pudieron terminar en gol. Eso sí, la figura del juego estuvo del otro lado. Alfonso Cañón, ídolo Cardenal, se fue de doblete. El restante de la visita lo hizo Maravilla Gamboa. En los rojiblancos marcaron Lima y Ayrton, compatriotas de la leyenda del Botafogo. Sin ninguna duda eso quedó en los libros de historia. Junior-Santa Fe es un partido de colosos del FPC.