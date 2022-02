“Vamos a muerte con la idea del Profe”: Viera

El capitán de Junior respaldó al entrenador y confía en que Junior saldrá de la situación adversa en la que está.

A pesar de quedarse solo en la rueda de prensa por la partida prematura de su DT, Mario Sebastián Viera dio la cara y entregó su visión de la derrota 2-0 contra Independiente Medellín: “Nosotros somos autocríticos, analizamos los partidos y nadie quiere cometer errores, pero bueno, esto es fútbol”, dijo.

+ ¡Cruz Real se fue de la rueda de prensa! Esto dijo el DT de Junior

Además, el uruguayo cree que, aunque el equipo juegue mal, hay tiempo para corregir y levantar cabeza en la Liga BetPlay. Hasta defendió a Juan Cruz Real.

“Hace años estoy en el fútbol y para mi esto no es nuevo. Hay momentos en que las cosas salen y en otros no. Confiamos plenamente en la idea del profe y vamos a ir a muerte con ella. Vamos en la fecha 7, no nos podemos dormir pero tampoco nos estamos quedando fuera”, expresó Viera.

El cancerbero ya ha sorteado otras situaciones difíciles con el club, y con mucha más calma que la del director técnico argentino, piensa que hay que trabajar con tranquilidad: “Confiamos en lo de nosotros, tenemos que corregir muchísimo. No nos vamos a volver locos a hacer caso a todo lo que se dice. Intentamos hacer lo mejor”, sentenció.