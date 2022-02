¡Cruz Real se fue de la rueda de prensa! Esto dijo el DT de Junior

El DT de Junior solo respondió una sola pregunta y luego se paró. No le gustó nada el arbitraje del partido con Medellín.

Visiblemente molesto y golpeado por la derrota, Juan Cruz Real pasó de responder las preguntas de la prensa luego del juego ante Independiente Medellín. Concentrándose en disparar contra los árbitros y expresando no querer hablar del juego, abandonó la sala del Atanasio Girardot.

El entrenador argentino saludó y enseguida manifestó su posición: “La verdad no quiero hablar mucho del juego. Hoy fuimos muy visitantes acá, tanto por la gente del DIM como por los árbitros. Con pequeñas faltas nos metieron en el área propia”, acusó.



Incluso hizo mención a jugadas específicas dentro del compromiso: “Hoy le sacaron una amarilla a Didier a los diez minutos, a los veinte a Mera. En el minuto 86 hay un penal claro que no cobran. Son muchas cosas, paremos un poco. Si queremos que el fútbol sea competitivo, hay cosas que debemos dejar de hacer”.

+ ¡El horror de la defensa de Junior ante DIM!

Finalmente, le dedicó un pequeño espacio a hablar sobre los jugadores y respaldarlos ante la opinión pública. Cruz Real se catalogó como el máximo responsable del mal momento de Junior.

“Mis jugadores, a pesar de que no se dio el resultado, entregaron todo. Yo me hago responsable de todo lo que pase con el grupo. La verdad no quiero hablar de algunas cosas…solo pido que sean más imparciales con Junior”, sentenció.