“Quintero me dijo que le gusta mucho el Junior”

‘Juanfer’ ya dijo que a Junior no se le puede decir que no, y ojo a lo que le contó a su entrevistador fuera del aire sobre volver a Colombia.

Juan Fernando Quintero ha tenido una carrera de altos y bajos. Aunque no se ha podido consolidar en la mayoría de equipos, su talento y la grandeza que muestra en las citas de alto impacto lo erigen como uno de los imprescindibles en el último siglo del fútbol profesional colombiano. Hoy no tiene mucho lugar en la consideración de Gallardo, y se ha rumoreado que podría irse de River Plate.

+ ¿Cuánto ganó Junior por la venta de Miguel Borja?

+ ¿Qué se organizó para festejar el aniversario de Junior?

Las declaraciones de Juanfer “haciéndole ojitos” al Junior causaron mucho revuelo. Dejó la puerta abierta para enfundarse la rojiblanca alguna vez y llenó de ilusión a los aficionados costeños. Dimelo King, el entrevistador que le hizo la pregunta en el podcast, charló con Toque Sports y contó más detalles de la afinidad que siente el volante antioqueño con el elenco barranquillero.

👀 “Me gustaría jugar en Junior o en América…”. 🚨 Mucha atención a lo que reveló Dímelo King en nuestro Twitch sobre una charla que tuvo con Juan Fernando Quintero🇨🇴. pic.twitter.com/jYJJIuVGrR — Toque Sports (@ToqueSports) August 6, 2022



“Uno como hincha quiere tener buenos jugadores. Mira que antes de la entrevista él me dijo que le gustaba mucho Junior, que ya había cumplido el sueño de su abuelo de jugar en el Medellín, también en Nacional. Yo no le metí presión ni nada, y cuando le pregunté en qué equipo jugaría me dijo que le gustaban dos: Junior y América”, confesó el creador de contenido sobre Quintero.

Parece que la cosa es seria. No significa que esté cerca de jugar con Los Tiburones, pero sí que Juan Fernando estaría dispuesto a escuchar una oferta. Su fútbol casa perfectamente con la cultura del club y sería mágico tenerlo en el Metropolitano. Además, si hay alguien que puede contratarlo es el Clan Char.