No va más: rescindió su contrato con Junior

Un experimentado jugador habría terminado su contrato con el Junior de Barranquilla. Por común acuerdo, ya no vestirá más la camiseta del club.

Tras una transferencia frustrada en diciembre de 2021, Germán Mera ya no hace parte del elenco rojiblanco. El defensor central, quien no estaba contento en el equipo, llegó a un acuerdo con la directiva y no jugará más con la camiseta barranquillera.

+ ¿Habrá público? Lo último que se sabe de Junior vs. Nacional

+ “Metamos 35 mil el martes en Sudamericana”

Antes de que arrancara la actual temporada, el vallecaucano había comunicado su deseo de salir, pero en ese momento no se llegó a un consenso en lo económico pues tenía contrato vigente y alguien tenía que ceder. Como era de esperarse, tuvo un muy flojo rendimiento este semestre. Se la pasó lesionado y expulsado.

Germán Mera y Junior llegaron a un acuerdo para la desvinculación contractual del defensor central — Mike Fajardo Escobar (@mike_fajardo) May 16, 2022



Su nivel no era bueno hace mucho tiempo, tampoco se sentía cómodo en la ciudad. A finales del año pasado perdió a su hermano, quien fue asesinado en la ciudad de Cali. Sonó para irse a uno de los dos equipos de la capital del Valle, pero ambos procesos quedaron truncados.

Ahora Mera está libre y puede negociar con cualquier club. Se dice que tiene ofertas del exterior, pero su idea es quedarse en Colombia. En las dos temporadas con Junior, ganó una Superliga en el año 2020.