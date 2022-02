“No fue un resultado justo”: Juan Cruz Real habló de la derrota

Junior consiguió su tercera derrota consecutiva en condición de visitante ante el Once Caldas en la fecha 6 de la Liga BetPlay.

El entrenador Juan Cruz Real habló sobre las impresiones que le dejó el partido, dejando claro que el Junior mereció más y que no debió perder frente al Once Caldas que no tuvo opciones claras para anotar en el arco de Sebastián Viera. “No fue un resultado justo, Junior tuvo situaciones muy claras para convertir”.

El disgusto del entrenador del equipo barranquillero fue muy notorio y siempre expresó que no debieron perder, que la estadística mostró que fue un juego parejo y que el gol del local a los 40 minutos del segundo tiempo pudo ser un castigo para ellos, por no concretar la opciones de gol, “nos da bronca perder así en un balón detenido”, afirmó Cruz Real.

En la parte física, Junior se vio en ocasiones agotado, sin embargo el entrenador tiburón reconoció que el partido desgastó a sus jugadores, pero aún así no dejó de crear oportunidades para anotar, “es lógico que jugando en la altura uno sienta el desgaste, presionamos en el área rival”,

Junior sigue mostrando malos resultados de visitante y ya preocupa a su hinchada que espera que los refuerzos del equipo no sean solo contrataciones.