¿Los hinchas de River quieren a Miguel Borja?

Junior ya le puso precio y River comenzará a hacer ofertas. ¿Qué opinan los hinchas argentinos de que Borja reemplace a Julián Álvarez?

A pesar de decir anteriormente que se sentía muy feliz en Junior, lo último que dijo Miguel Borja dejó la puerta abierta a una posible transferencia. River lo quiere comprar, y eso es un hecho. El Clan Char pide 5.5 millones de dólares por su pase y el jugador que le igualen el salario anual (1.5 millones de dólares) que gana ahora mismo en Colombia.

+ Junior y un ataque que puede desmantelarse el otro semestre

+ Cruz Real: “No tengo mano floja, le mienten a la gente”

Se dice que la operación se puede cerrar cuando acabe la Liga BetPlay. Y por eso los hinchas Riverplatenses han comenzado a opinar sobre la contratación. Hay dos bandos: los que creen que es muy buen goleador y los que piensan que es demasiado canchero (entiéndase: provocador) y no llega a la dimensión de Julián Álvarez, la figura vendida al Manchester City.

Lo digo ahora y me chupa un huevo que se concrete y haga sesenta goles y me dediquen este tuit. Borja no tiene el perfil de jugador de River. Es canchero, bocón y poco profesional. Me importa tres carajos que juegue bien al fútbol.

— Fabricio Santarella (@fasantarellaok) May 31, 2022