Cruz Real: “No tengo mano floja, le mienten a la gente”

El entrenador de Junior se enojó y disparó contra un medio de comunicación en particular. “Dicen cualquier cosa, cuando me tenga que ir me voy”

Juan Cruz Real está viviendo sus horas más bajas desde que llegó a Junior. Con su futuro incierto como entrenador del equipo, ha recibido muchas críticas por parte de la hinchada y el periodismo. En la rueda de prensa previa al viaje a Bogotá para jugar con Millonarios, el DT se defendió de las críticas del medio Caracol Radio.

+ La leyenda de Junior que acusó de “Vende humo” a Cruz Real

+ ¿Qué pasa con la renovación del ‘Cariaco’ González?

“Vos estás en Caracol, no…andaban diciendo que los jugadores me dicen qué hacer. Quédense tranquilos que yo acá hago lo que a mí me parece, y el día en el que los jugadores no me presten atención, me voy. Ustedes tienen poca información. A mí nunca me ha caracterizado la mano floja. Dialogo, pero no tengo la mano floja”, dijo el argentino.

#JuniorHD “Díganle la verdad a la gente”. 🗣 Juan Cruz Real, técnico de Junior, aclara los rumores que habían surgido en la última hora. pic.twitter.com/Tr2ikYEq0U — Habla Deportes (@HablaDeportes) June 2, 2022



El rumor al que se refiere el entrenador es que en el programa Diego Rueda se llegó a decir que los futbolistas le controlaban todo, incluso la manera de concentrar. Por otro lado, Cruz Real desmintió que los directivos le hayan dado un ultimátum.

“Yo con los dirigentes hablo siempre. Cuando pierdo y cuando gano. Tengo muy buena relación, y eso no quita que ellos tomen las decisiones que deban tomar. Estoy agradecido con la familia Char. Díganle la verdad a la gente, no le mientan. Yo me quiero quedar mucho tiempo, pero el día en el que me tenga que ir me iré tranquilo. Están diciendo cualquier cosa. No le mientan a la gente”