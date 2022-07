La broma sobre Miguel Borja que no gustó en River Plate

Miguel Borja y su paso a River sigue siendo una incógnita en Argentina y ya hasta bromas se hacen por parte de los dolares que se debe pagar en la Transacción.

La historia entre el delantero del Junior de Barranquilla y el equipo argentino continua. La negociación está lista y a pesar de que los diarios deportivos de ese país dieron como un hecho el acuerdo entre ambas partes, pero se espera que el ‘Millonario’ pueda realizar el pago al club colombiano,

Mientras esto sucede en Argentina ya hay nueva Ministra de Economía y esto sería un aliciente para River, ya que podrá solucionar el problema económico y por fin pagar para que finalmente Borja llegue al club en reemplazo de Julián Álvarez.

Pero, la nueva ministra Silvina Batakis en su llegada a su nuevo cargo realizó una broma que no le gustó al mundo River. Cuando le preguntaron si le daría los dolares a River que le faltan para pagar a Borja contestó: “No, por supuesto que no. Eso seguro que no. Todo para Boca”.

Hasta el momento se espera que la negociación pueda darse en las últimas horas y que el equipo ‘Riverplatense’ pueda presentar al Miguel Ángel Borja.