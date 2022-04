“Junior de Barranquilla no espera a nadie”

“Junior no espera a jugadores ni entrenadores. Si juegas dos partidos mal, vas de suplente”. ¿Quién dijo esta frase sobre el conjunto rojiblanco?

El elenco dirigido por Juan Cruz Real enfrentará a Santa Fe este miércoles 19 de abril por la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay en el Estadio Metropolitano. En la previa, un miembro de Junior lanzó una aseveración que llama la atención de algunos.

Se trata de Fabián Sambueza. El mediocampista atendió a los medios de comunicación y habló sobre su presente en el equipo. Hace más de un año llegó como refuerzo importante para su segundo ciclo en Barranquilla, pero la realidad es que sigue sin llenar las expectativas.

Le restó dramatismo a su nivel irregular, porque es consciente de que ser suplente en Junior es una opción más que loable: “Este es un equipo que no espera a nadie. Si tuviste la suerte de jugar dos partidos bien, vas titular. Si juegas dos partidos mal, te va a tocar esperar. Ahora estamos funcionando bien, acá no hay espera”.

Sambueza cree que esa lógica corre para todos, y evaluó lo que ha sido su semestre. “Acá no espera a jugadores ni técnicos. Hay unos que llegan y se van a los seis meses. Hay que ser resilientes, hay que seguir entrenándose. Yo jugué dos partidos y no me sentí cómodo, el equipo jugó mal. Ahora hay que esperar y aportar”, sentenció.

Ante la inminente rotación de Los Tiburones contra el cuadro Cardenal , el argentino se perfila como uno de los inicialistas. Ya marcó un gol esta temporada, nada más y nada menos que frente a Fluminense de Brasil.