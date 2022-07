El delantero que destaca en la B y quiere jugar en Junior

Ricardo Caraballo es el delantero del Barranquilla FC. Sueña con ser ascendido a Junior y marcó un golazo de tijera la fecha pasada.

La cantera del Barranquilla Fútbol Club no sólo sirve como base juvenil del Junior, sino que ya se ha consolidado como una de las más fuertes de Colombia. Luis Díaz, Willer Ditta y Fabián Ángel son algunos de los productos Made in Bomboná, y los próximos años saldrán muchos más prospectos. Algunos ya comienzan a brotar.

En la pasada fecha del Torneo BetPlay, los dirigidos por Arturo Reyes le ganaron 3-0 a Tigres en el Romelio Martínez. ¿La figura? Ricardo Andrés Caraballo Flórez (2004). Un delantero de trazos elegantes, buen toque de balón y con mucho olfato en el área. Marcó el segundo tanto de los barranquilleros con un control de pecho y una gran pirueta. Su primer tanto en 2022.

Gol no, ¡GO-LA-ZO! No te pierdas la media volea de Ricardo Caraballo para el 2-0 en el partido que terminó 3-0 antes Tigres. pic.twitter.com/htTd48ym0R — Barranquilla FC (@BarranquillaFC) July 17, 2022



“Es el primer gol de este semestre y estoy muy contento porque venía de una lesión que no me había permitido tener continuidad (…) además, es una victoria importante porque la necesitábamos. Quiero jugar en Junior, poder debutar y luego salir a Europa donde siempre desde pequeño he querido estar”, señaló el joven artillero en diálogo con Dimayor. A sus 18 años va haciendo méritos para que el cuerpo técnico de Junior le eche un ojo y le haga seguimiento. Es proyecto de delantero muy estimulante.

Ricardo Caraballo tiene 18 años, es delantero, juega en el @BarranquillaFC y recientemente nos regaló un golazo.🤩 La joven promesa sueña con formar las filas del @JuniorClubSA, cuadro del que es hincha. ⚽ Escucha la entrevista completa en el link 👇https://t.co/MMIOIMB8fJ pic.twitter.com/FC0adYvilh — DIMAYOR (@Dimayor) July 19, 2022