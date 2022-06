Cruz Real tras la eliminación: felicitaciones a Nacional y su futuro en Junior

Junior quedó eliminado de la Liga Betplay 2022 – I tras la derrota 2-1 ante Atlético Nacional en la última jornada de los cuadrangulares semifinales.

En la conferencia de prensa habló el DT Juan Cruz Real, quien le dio crédito a los jugadores por lo hecho en el semestre y también analizó el partido ante Nacional. Además avizoró su futuro y sacó pecho por la temporada que hicieron, a pesar de la eliminación en la Sudamericana y la liga.

+ Video: uno más a la racha de fallos de Miguel Borja

Rueda de prensa de Juan Cruz Real

Eliminación: “primero felicitar a Atlético Nacional por llegar a la final. Me parece que mis jugadores plantaron cara en esta cancha con la gente que había en contra. Tuvo mucho carácter, tuvimos situaciones de gol que no pudimos finalizar. En el segundo tiempo tuvimos dos o tres debajo del arco. Triste porque no llegamos a la final, pero sí agradecido con mis jugadores. Jugando con la cancha bien, me parece que en el balance de juego fuimos superiores a Nacional. Nos ganaron, más que nada por errores nuestros y felicitarlos”.

Sobre su futuro: “Uno cuando comienza a mirar para atrás vemos que tuvimos errores que nos costaron caro. Lo que sigue es corregir, tenemos cinco meses acá y tenemos planeado que Junior se vuelva en un equipo difícil. En los cinco meses vimos mejorías en el equipo y lo que yo puedo hacer hoy es pasar la página mañana y afrontar lo que viene.”

¿Fracaso? : “A pesar que me tocó estar en otro equipo y salir campeón en seis meses, no siempre es igual. Con un semestre de trabajo y ajustando cosas, nuestra obligación será otra. También tenemos la Copa Betplay. Son los dos grandes objetivos que vamos a tener”.

+ El detalle que no le gustó a Miguel Borja en el camerino del Atanasio Girardot

Cancha en mal estado: “No se podía jugar por abajo. Optamos por jugar directo. Hoy tocaba así, no se podía elaborar. Los jugadores lo hicieron bastante bien. Después, en la pelota parada tuvimos que hacer un gol”.

Mensaje a la afición: “Yo creo que la Copa Sudamericana la hicimos bien, tuvimos un último partido fatídico. No se va a repetir nunca más. Fue buena salvo el último partido. En la Liga estuvimos vivo hasta el final. Esto para Junior no alcanza, pero bueno, Hicimos máximo esfuerzo. Lo que queda es analizar y corregir”.