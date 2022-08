¿Gio Moreno? La nueva respuesta de Cruz Real

Gio Moreno sigue libre tras su salida de Atlético Nacional. ¿Tiene alguna opción en Junior? Pregunta para el DT Juan Cruz Real y esta respuesta que abre la expectativa.

El argentino habló en entrevista con Carlos Antonio Vélez en Planeta Fútbol (Antena 2, RCN Radio). Y luego de referirse a la reunión que tiene todos los lunes con los directivos y que esta vez generó varias dudas en la prensa, respondió a esa posibilidad que se ha mencionado para el mercado de fichajes del club. Luego del arribo de Carlos Bacca, ¿viene Gio Moreno?

Lo que dijo Juan Cruz Real sobre Giovanni Moreno

El DT es claro en ese tema. La primera respuesta que surge es contundente: “Nadie en el club mencionó a Giovanni Moreno”. Hasta ahí va lo oficial respecto al cuerpo técnico del elenco rojiblanco. Si es que algún directivo lo ha trabajado por su lado, no se lo han mencionado. Podría ser un negocio avalado por la parte directiva, tal como ha sucedido en otros casos. Él no lo sabe o al menos no lo comparte públicamente. Lo que sabe no tiene nada que ver con ese jugador.

Sin embargo, también fue claro en algo: “Mientras haya una posibilidad para incorporar, no se van a cerrar las puertas. Puede aparecer alguien beneficioso”. Y en ese punto hay que recordar que las inscripciones para jugadores que son agentes libres está por abrirse. A mediados de agosto aparece esa opción y en Junior no se descarta nada. ¿Será Gio Moreno un elegido? Él sigue sin vincularse a alguna institución. Eso lo mantiene dentro de las posibilidades.

Lo último sobre Gio Moreno, luego de hacer algunos días de entrenamiento con el plantel profesional de Envigado FC, es que no ha regresado. Esa posibilidad de volver a la Liga BetPlay haciendo parte del cuadro envigadeño no ha tenido avances. Por eso tanto Junior como otros equipos mantienen abierta la expectativa respecto a él.