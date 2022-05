Germán Mera: ¿Se quiso ir o Junior lo sacó?

Germán Mera, hoy como jugador libre, desmintió algunas cosas que se dijeron y explicó cómo fue la terminación de su contrato con el Junior de Barranquilla.

A pesar de haber aportado desde su experiencia, el paso de Germán Mera por Junior no terminó nada bien. Malos rendimientos, lesiones y solo 5 partidos disputados en 2022 marcaron el último tramo del caleño en La Arenosa. Dialogando con El Vbar Caracol, habló de cómo se dio su polémica salida.

“Yo quería respetar mi contrato, no pude estar por muchas lesiones. Con la última molestia me recuperé, estaba en la rehabilitación y me encuentro con que no podía hacer más parte de los entrenamientos. El club le manifiesta al técnico que no podía hacer parte de esos entrenamientos porque me podía lesionar”, contó.

Mera, cuyo contrato terminaba en junio de este año, desmintió que él buscara su salida desde hace tiempo: “Todo inicia en diciembre, cuando yo estoy en vacaciones en Cali, me contagio de COVID y ahí me tocó quedarme los 14 días. Se empezó a malinterpretar todo, a decir que estaba buscando contactos con el Cali y el América, algo que es incierto”.

También habló sobre su relación con Juan Cruz Real, quien a pesar de no verlo como una pieza clave sí contaba con él “Yo no lo conocía. Él me manifiesta que había pedido un jugador en mi posición y que iba a tener una competencia sana, me preguntó si estaba a gusto. Yo quería seguir respetando mi contrato hasta el último día”, tiró.

¿Y qué dice Cruz Real?