“En un Santa Fe-Nacional hubo desmanes y no sancionaron”

Juan Cruz Real, DT de Junior, mostró su desacuerdo con la sanción que DIMAYOR le puso al Metropolitano. Puso de ejemplo otro hecho parecido.

Debido a los compromisos del club en la Copa Sudamericana, Juan Cruz Real no había tenido la oportunidad de explayarse ampliamente sobre la sanción que DIMAYOR interpuso a la plaza de Barranquilla por los desmanes en el Sierra Nevada. Cree que es injusta, y que se pone el foco dónde no va.

“Obviamente que hay un reglamento, y yo no me quiero meter en la profundidad del reglamento, pero no me parece justo. Los acontecimientos sucedieron en otro estadio, ¿Ahí qué tiene que ver el Metropolitano? “, cuestionó el entrenador argentino.

Inclusive, se animó a comparar este hecho con algo similar que ocurrió entre las hinchadas de Santa Fe y Nacional hace unas fechas en Bogotá. En Junior se preguntan por qué ahí no hubo una sanción tan severa y ahora sí.

¡EN DESACUERDO❌! A Juan Cruz Real no le gustó la sanción de Dimayor a Junior y puso un ejemplo de otro partido con incidentes en el FPC🇨🇴. 🗣 https://t.co/SpntwGEnrz pic.twitter.com/8tBPDvDKTx — Toque Sports (@ToqueSports) April 29, 2022



“Yo recuerdo, y quiero decirlo con mucho cuidado porque no quiero entrar en un error, un partido entre Santa Fe y Nacional en el que hubo desmanes y no sancionaron al Atanasio. Creo que fue solamente una parte del Campín. Ahí fue solo la plaza de Bogotá”, apuntó Cruz Real.

Junior enfrentará a Envigado en Barranquilla el próximo domingo 1 de mayo desde las 8:15 de la noche. Por ahora, el encuentro se desarrollará a puertas cerradas. En la institución siguen buscando una apelación.