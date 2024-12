El mercado de Junior y respuestas sobre: Déiber Caicedo, Jeisson Quiñones, Julián Millán, Hárold Rivera

Junior, tras un año sin títulos y en su armado de cara al 2025, baraja varios nombres. Ya hay confirmaciones, descartes, negociaciones en marcha y varios temas a los que respondió Fuad Char, el máximo accionista del cuadro rojiblanco. Así se va armando la escuadra que dirigirá César Farías.

Será la nueva oportunidad para el venezolano en el equipo al que llegó reemplazando a Arturo Reyes. Con él se compitió en la Copa BetPlay y la Liga, sin alcanzar finales. Ahora tendrá la nueva chance, haciéndose cargo del mercado de fichajes para el cual ya hay situaciones definidas.

¡El regreso de Déiber Caicedo a Junior!

“Junior adquirió los derechos de Déiber Caicedo. Ya está firmado y negociado con el equipo canadiense (Vancouver Whitecaps)”, le informó Fuad Char a DIARIO DEPORTES sobre esa negociación que se cerró. Y se agregó: “Firmó por 3 años con el Junior. El conjunto rojiblanco compró el 80% de los derechos federativos”.

Entre 2023 y 2024, Déiber fue pieza clave de Junior. Un fichaje que sorprendió. Se logró su retorno al FPC desde la MLS y terminó siendo campeón. Jugó 49 partidos en el club. hizo 9 goles y dio 9 asistencias. ¡Tremendo! En el semestre del título de Junior tuvo un rendimiento superlativo. Hizo 8 de esos pases de gol, incluido uno en la final ante el DIM. Además aportó la mayoría de sus anotaciones en el equipo (5).

¿Qué pasó con Jeisson Quiñones en Junior?

El zaguero que buscó el equipo y al que Farías había dirigido en Águilas Doradas, tenía adelantadas gestiones para sumarse al club. A final de cuentas no se dará. “Lo de Jeisson Quiñones se cayó por temas económicos” declaró Char al mismo medio de comunicación. Así que no se dará su llegada que se pensaba para ser el reemplazante de Emanuel Olivera. No será. Tendrá que buscarse otro nombre.

¿El central de Junior será Julián Millán?

Es la intención. Es el otro nombre que busca el cuadro rojiblanco. Se trata del zaguero que jugó en Santa Fe y cuyos derechos pertenecen a Inter de Palmira. “Nos interesa Julián Millán, estamos conversando y negociando”, declaró Fuad Char. Es un jugador de 26 años, vallecaucano y con pasos por Llaneros y Patriotas. Tiene más de 200 partidos a nivel profesional.

La situación con Hárold Rivera en el mercado de Junior

Es un mediocampista ibaguereño que terminó el 2024 en América de Cali y con quien se está resolviendo un tema contractual. Su fichaje interesa en el cuadro barranquillero, está adelantado y sería otro de los nombres a sumarse al plantel. Hay acuerdo. Tiene 31 años y un extenso recorrido en el FPC.