¿De qué depende el paso de Fabián Ángel a River?

Junior de Barranquilla se ha convertido en un exportador constante de jugadores. La próxima gran venta podría ser Fabián Ángel, pretendido por River Plate.

Junior de Barranquilla vive un momento trascendental en la Liga BetPlay. Aunque está lejos de poder llegar a la final, el equipo de Arturo Reyes tiene esperanzas y todo el plantel es consciente de ello. Mientras tanto, en Argentina crece el rumor que vincula a Fabián Ángel con River Plate para 2022. Aun así, hay un factor a tener en cuenta.

En las últimas semanas se reveló que Fabián Ángel interesa a Marcelo Gallardo y esta transferencia podría hacerse realidad, pensando en seguir armando un equipo ganador. Sin embargo, aún no hay negociaciones oficiales y esto se debe a que, por ahora, no se ha definido si el estratega seguirá o no en Nuñez.

El jugador Fabián Ángel, ya habría sido contactado por River Plate de Argentina pic.twitter.com/T148m3cv7G — José Jiménez Rincón (@josejimenezr6) December 7, 2021

Según TyC Sports, desde el entorno de Gallardo ya se habrían contactado con Ángel. Es decir que el interés crece y es verdadero. Por su parte, tal como lo reveló el medio de comunicación, “La llegada del futbolista depende de la continuidad de Gallardo, algo de lo que hoy no hay certeza”.

En ese sentido, Gallardo sigue pensando en su proyecto con River Plate, pero algún otro equipo o selección podrían conquistarlo en los próximos meses, cuestión que anularía la posibilidad de Ángel en Argentina. Incluso, se dice que ‘El Muñeco’ podría ser el entrenador de la Selección de Uruguay.