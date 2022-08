Un jugador de Junior aceptó que la ayuda de un profesional hizo que dejara de sentir tanta presión en la cancha. Hoy es figura del equipo.

Junior es uno de los clubes más grandes y mediáticos del país. Jugar en Barranquilla debería ser un premio, tanto por el salario como por la competitividad de la institución torneo tras torneo. Eso, combinado con el factor climático, hace que a varios futbolistas les cueste la adaptación. Rendir desde el principio es para unos pocos, y cada quien tiene su propio proceso futbolístico. Esperar puede valer la pena.

Ese es el caso de Walmer Pacheco, lateral derecho del elenco rojiblanco. El soledeño tardó un año en consolidarse en la nómina titular por algunos actos de indisciplina. No se sentía cómodo en la cancha y en la más reciente rueda de prensa ha confesado las verdaderas razones por las que no lograba colmar las expectativas.

La explicación de Pacheco sobre su gran nivel

“Hubo un cambio demasiado brusco, lo que era Equidad a lo que es Junior. Me desubiqué un poco cuando llegué, pero logré encontrar a esa persona que me está haciendo crecer en mí, a entrenarme mejor. Me hice fuerte mentalmente. Quizá venía de un club donde no tenía tanta presión, como era Equidad, y al llegar aquí, al ver que no agarraba mi nivel, me costó bastante desde lo mental. Gracias a Dios conseguí una persona que me ayudó a salir de ese bache”

“Entendí que uno tiene que descansar. Pensé que Barranquilla era como Bogotá, que me recuperaba mucho más rápido. Allá no sufría tanto. Aquí la humedad es brava, llegué a pensar 60 kilos y mi peso ideal es 65. Esas cosas me pesaron mucho. El profe es una persona que vive los partidos al 100. Me exige mucho más, porque sabe que le puedo brindar más de lo que él me pide. Y yo trato de hacerlo”