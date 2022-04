Crítica de Juan Cruz Real: “Camerinos con un olor a orines”

Además de la batalla campal que acabó con el partido clásico entre Unión y Junior de Barranquilla, el técnico Juan Cruz Real denunció irregularidades en el estadio.

El entrenador al servicio del Junior de Barranquilla aprovechó la ocasión (“espero no herir susceptibilidades”, repitió constantemente) para despacharse contra las condiciones del campo de juego y de los mismos camerinos del estadio Sierra Nevada.

Para él, no se puede jugar en dicho estadio. “La pelota rebota hacia cualquier lado, tuvimos el infortunio de que uno de los nuestros (Rosero) sufriera un esguince de tobillo”, dijo sobre el gramado, de sus imperfecciones y dificultades para competir allí.

Sin embargo, la crítica más fuerte de su parte fue para los camerinos, donde las condiciones no estaban dadas para la organización de su plantel. “Llegamos al estadio y los camerinos con un olor a orín. Sin agua, luego la arreglaron. Hay cosas que no se pueden permitir. En esta cancha no se puede jugar fútbol de primera con todo respeto”.

Del partido fue poco lo que habló el entrenador, más allá de destacar el valor de su equipo para tratar de jugar pese a las condiciones del césped. Lo otro, el altercado, es algo que ya quedará en manos de la Dimayor. El clásico fue cancelado por falta de garantías.

Video de las peleas en el Sierra Nevada