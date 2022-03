Carmelo Valencia: aprovechar las oportunidades

Ante la posible baja de Fernando Uribe, Tutunendo habló sobre la chance que puede tener ante Deportivo Pasto para ser el delantero de Junior.

Carmelo Valencia tiene su rol muy claro. Su estancia en Barranquilla, luego de llegar como una apuesta momentánea de Julio Avelino Comesaña en 2020, se ha alargado por su ascendencia en el plantel y algunos goles importantes.

+ Juan Cruz Real: muchas lesiones en Junior

+ ¿Las lesiones obligarán a cambiar la defensa de Junior?

El exCúcuta y otro sinfín de equipos en el fútbol colombiano es el tercer centrodelantero de la plantilla. Con la convocatoria de Miguel Borja a la Selección y algunos problemas físicos de Uribe, podría ser el punta de Junior en el próximo partido ante Pasto.

Sobre esto, Valencia dejó claro ante los medios que entiende su lugar dentro del club: “Ya ustedes me conocen. Son casi tres años en la institución, y he estado muy feliz. Esta responsabilidad siempre la he asumido con profesionalismo. Sea jugando cinco minutos, o veinte, o un solo tiempo, trato de aprovechar”.

#JuniorHD “La cantidad de minutos que me den siempre trato de aprovecharlos. Espero que podamos sumar los tres puntos, porque estamos en casa, estamos invictos y no podemos darnos el lujo de regalar puntos acá”. 🗣️ Carmelo Valencia, delantero de Junior. pic.twitter.com/zuyfVqxm9C — Habla Deportes (@HablaDeportes) March 23, 2022



Tutunendo también se refirió a la importancia de volver a la victoria en la Liga BetPlay, sobre todo considerando la buena racha del equipo en el Estadio Metropolitano.

“Esperamos poder sacar los tres puntos en casa, donde estamos invictos. No podemos darnos el lujo de regalar puntos. Estoy muy tranquilo. Si tengo la oportunidad, que tampoco es seguro, entregaré todo para aportarle mi experiencia a Junior y poder marcar. A los delanteros nos miden en goles”, sentenció.