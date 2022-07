Carlos Bacca: “Quiero volver a la Selección Colombia”

Bacca confía en que, con un buen rendimiento en Junior, Néstor Lorenzo lo puede llamar para la Selección. ¿Cuántos goles hizo con Colombia?

Engalanó al Metropolitano, al juego de Junior y al fútbol colombiano apenas ingresó al terreno. Contra Independiente Santa Fe, Carlos Bacca transformó cada balón que tocó en una jugada peligrosa de gol. Tacos, pases sin mirar, juego asociativo… enseguida se notó que está un escalón por encima. Llegó para dotar de jerarquía al equipo dirigido por Juan Cruz Real y a bordar la décima estrella en el escudo que ama, por supuesto. Pero no se queda solo ahí.

+ Junior: El mensaje de Carlos Bacca para ‘Cheché’ Hernández

+ ¿Por qué Carlos Bacca no fue titular frente a Santa Fe?

Al delantero le preguntaron sobre la presencia de Néstor Lorenzo en el duelo entre Tiburones y Cardenales, donde hizo su regreso triunfal. Lejos de pensar en que su historia con la Tricolor ya está culminada, Bacca cree que está en condiciones de aspirar a una convocatoria y que el DT argentino lo puede tener en cuenta, ya que lo conoce muy bien.

El atacante @carlos7bacca y su deseo de volver a estar en la selección Colombia. pic.twitter.com/1MqR2f87V0 — DeportesEH (@DeportesEH) July 26, 2022



“Me incluyo en la no clasificación al Mundial porque sigo siendo futbolista activo y me preparo con la mentalidad de un futbolista de Selección hasta el día que me retire. En cada partido tengo la ilusión de ser el mejor, de ayudar al equipo pero siempre pensando en la Selección. Quiero aportar mi experiencia. Que el DT esté en los estadios te llena de alegría. Al profe Néstor lo conozco desde hace varios años cuando estuvimos con Pékerman”, expresó el oriundo de Puerto Colombia.

Bacca jugó 52 partidos con el combinado nacional y marcó 16 goles, incluyendo 3 que hizo en las Eliminatorias a Rusia 2018. Fue convocado por Bolillo Gómez, José Néstor Pékerman y Arturo Reyes. Ahora espera convencer con goles y buen juego a Néstor Lorenzo para ponerse otra vez la camiseta amarilla.