James Rodríguez sigue sin definir su futuro y de momento se siguen entrenando con Al Rayyan, de Catar, elenco con el que tiene contrato vigente.

El colombiano fue claro al momento de hablar de su futuro y desde que terminó la temporada ha manifestado su deseo de regresar a Europa. Sin embargo, esto ha resultado ser una tarea bastante difícil por varios factores como lo económico y sus lesiones más recientes.

Sobre esto habló en las últimas horas con Gol Caracol José Peseiro, exentrenador del FC Porto que dirigió al colombiano en el cuadro portugués. Ahora es el DT de la Selección de Nigeria y fue asistente de Carlos Queiroz en el Real Madrid.

“Por supuesto que sí. Para mí es una sorpresa lo que está pasando con James Rodríguez. Él estuvo en Portugal y en el Porto fue un ‘crack’. James tiene perfume de fútbol, con calidad, extraordinario. Recuerdo como combinaba bien con los delanteros, como asistía, como asociaba. Es un jugador portentoso, de cualidades enormes, que yo creería que debería estar en un nivel más alto, porque tiene el potencial y la capacidad para eso. Es un distinto, pero no sé qué pasó en su carrera para estar en el top, porque pienso que tiene todo para estar ahí, en los mejores equipos del mundo. Hace cosas que nadie espera, el pase, la forma como recepciona, asiste y guarda el balón. Para mí ha sido una sorpresa verlo en Qatar y no en clubes del nivel que tiene”, inició.

Sobre si llevaría a James si dirigiera en Europa dijo que “yo evalúo la condiciones que tiene. Hay jugadores que tienen una capacidad mayor para hacer las jugadas, imaginación, la técnica, la forma como mira las cosas, de la manera en que otros no pueden hacerlo y eso es lo que me seduce de James. Es una pena, una tristeza, no verlo en los mejores equipos del mundo, porque tiene esa capacidad. Viendo el potencial que tiene, te puedo decir que es un crack, que por algunas cosas no ha podido confirmarlo en la cancha, para estar en los mejores equipos del mundo. Si yo estuviera en un gran equipo, me gustaría que James estuviese ahí”.

Le gustaría verlo en la Roma: “José Mourinho sabe que es un crack, así como yo, pero él lo tiene que decidir”, concluyó Peseiro.