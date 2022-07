Descartado James Rodríguez: Roma anunció el fichaje de Dybala

El volante argentino fue presentado por el equipo de José Mourinho y con esto se disipa la posible llegada de James a este club italiano.

Hace algunos días, la prensa catarí dio a conocer una información con relación al volante James Rodríguez, explicando que el colombiano podría ser refuerzo de la Roma de Italia para esta temporada por gestión propia de su agente Jorge Mendes, quien al mismo tiempo es el representante de José Mourinho, técnico de este club.

+ “Para mí es una sorpresa lo que está pasando con James Rodríguez”

Sin embargo, desde la interna del club comentaron que el colombiano no era una opción en el momento aunque no le descartaban, puesto que para su posición estaban buscando a un jugador de más actualidad, como lo es el argentino Paulo Dybala, quien el pasado 30 de junio quedó como agente libre tras varios años con la Juventus.

Pues bien, este miércoles se anunció la contratación de ‘La Joya’ en el equipo de la capital italiana. El jugador llegó a ‘coste cero’, pero se ganará un jugoso sueldo que ronda los 7 millones de euros por temporada. Con esta contratación, se ha descartado ahora sí de manera total la llegada de James, quien tras varias semanas sigue entrenándose con el Al-Rayyan.

🐺 A new jewel in the Eternal City! 💎

#ASRoma | @PauDybala_JR pic.twitter.com/ji3LDj5yS4

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 20, 2022