Cuando la zurda de James no es suficiente en Al-Rayyan

Alcanzó para una asistencia, cambios de orientación para iniciar ataques en zonas libres. Toques de primera. La llave ofensiva la tiene James Rodríguez y su pierna izquierda.

Para ganar partidos no basta. Se necesita equipo. Un solo jugador, por más talentoso que sea, no puede controlar los desajustes defensivos. A la retaguardia del Al-Rayyan no hay que trabajarla bastante para hacerla sufrir. Cualquier intento es opción de gol en el rival.

Al Arabi marcó 4 goles, que en condiciones normales contra un rival más trabajado en defensa, serían dos o uno. Anotó en momentos claves.

James Rodríguez fue titular en este compromiso correspondiente a fecha 19 en la Stars League. Jugó 68 minutos y le alcanzó en la asistencia de un gol, tras un tiro de esquina muy bien ejecutado. Al entrenador chileno Nicolás Córdova no le quedó más remedio que sacarlo, tras comprobar que el fútbol del colombiano no era suficiente en ese momento. Cambió el libreto, sin éxito.

Asistencia de James

La derrota matiza la crisis de resultados que ha tenido el equipo a lo largo de la temporada. Al-Rayyan es noveno con apenas 18 puntos, a 6 de caer en zona de descenso.

Para James Rodríguez este fue su décimo partido de la temporada, de los cuales fue titular en 8. Tiene 3 goles y 5 asistencias. No son malos números para él, desde lo individual.