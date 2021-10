Al Rayyan se pronuncia sobre situación de James Rodríguez

Después del lío, consecuencia de una decisión arbitral alimentada por la controversia, Al Rayyan hizo un pronunciamiento oficial sobre James Rodríguez.

El volante colombiano fue expulsado en la derrota contra el Al Arabi. Le pegaron duro y cuando esperaba alguna represalia arbitral, con sanción al infractor, le mostraron amarilla a él, ¡al afectado! Ese fue el detonante de la bronca.

Casi 24 horas después del incidente, las redes sociales del club Al Rayyan se manifestaron acerca de la condición que presenta James Rodríguez. Dice el club que el colombiano se encuentra lesionado. “Contusión en las costillas”, dicen. Agregan que “necesita unos días para descansar”.

Sin dar más detalles, se infiere que esta condición la tuvo tras el fuerte choque del que fue víctima en el encuentro más reciente de su equipo. No hubo alguna información más acerca del incidente disciplinario.

James terminó muy molesto y por su comportamiento se estima que reciba una sanción por parte de la organización del campeonato.

James has a contusion of the right 10th rib , he needs few days for healing

خاميس يتعرض لكدمه على مستوى الضلع الأيمن ، ويحتاج للراحة لبعض الأيام pic.twitter.com/TOnGAxoGYy

— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) October 31, 2021