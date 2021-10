En las redes sociales apoyaron a James tras su expulsión en Catar

James Rodríguez volvió a ser protagonista en un partido de Al-Rayyan en Catar, pero esta vez no por su juego o sus goles, sino por la expulsión que sufrió en la derrota de su equipo contra el Al-Arabi, por 2-1.

La jugada fue discutida no solo por el colombiano sino por sus compañeros, ya que el mediocampista recibió un fuerte golpe, que lo dejó tendido en la grama. Al momento de levantarse y recuperarse del choque, el juez le mostró la tarjeta amarilla.

Esto enfureció al volante cucuteño, quien le reclamó aireadamente al juez central del compromiso, por lo que este decidió amonestarlo nuevamente y con esto, sacarle la tarjeta roja, que lo dejó por fuera del encuentro y a su elenco con un integrante menos.

+ Papelón de James Rodríguez: ¡Expulsado y furioso!

Pero las protestas aireadas no solo fueron del futbolista cafetero y sus compañeros, sino también de los hinchas en redes sociales, los cuales esta vez se hicieron del lado del 10, como pocas veces ha pasado en los últimos meses.

A mí me llegan a hacer una falta tan mala leche como la que le hicieron a @jamesdrodriguez en Qatar, y no solo me voy expulsado sino que salgo con orden de captura y circular roja de Interpol. ¡Me hago matar, si además de que me pegan me sacan tarjeta! 🔥pic.twitter.com/jO4whICeUC

— Jimmy Montes (@JIMOTE) October 30, 2021