Yisela Cuesta: ¡Nueva jugadora de Atlético Mineiro!

Una nueva jugadora colombiana hará parte del fútbol brasileño. Yisela Cuesta, delantera de 30 años hará parte de la plantilla del equipo femenino del Atlético Mineiro Femenino. Así lo confirmó el club Galo en sus redes sociales.

La jugadora de la Selección Colombia estará en una de las ligas más competitivas, fue subcampeona de la Copa Libertadores en 2021 con Independiente Santa Fe enfrentando al Corinthians.

Cuesta, nacida en Quibdó, Chocó inició su carerra futbolística en uno de los equipos más importantes femeninos de Colombia, Formas Íntimas. Consolidó su carrera en el Envidago e Independiente Medellín, estuvo en el Juvenil Baranquilla y de allí pasó al Atlético Nacional, Club con el que tenia contrato.

La colombiana firmó contrato con su nuevo equipo hasta diciembre del 2022 y tendrá que enfrentarse a otras de sus compatriotas que también juegan en equipos de Brasil.

🇨🇴 Yisela Cuesta é novo reforço das #Vingadoras!

🤝 Com passagem nos maiores clubes da Colômbia, a atacante é o novo reforço do Galo. A atleta tem no currículo, atuações de destaque na Seleção principal colombiana, pela qual disputou a Copa do Mundo 2015: https://t.co/2OiCqoiFM3 pic.twitter.com/Sen0uJe5Sw

— Galo Futebol Feminino (@GaloFFeminino) January 8, 2022