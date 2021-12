Megan Rapinoe presenta nueva línea de ropa Nike

Megan Rapinoe, uno de los nombres más importantes del fútbol femenino en todo el mundo, ha presentado una nueva línea de ropa única en colaboración con Nike.

“Victory Redefined” está inspirada en el compromiso del jugador de redefinir lo que significa la victoria y crear un legado a través del deporte.

La línea presenta un logotipo personalizado en forma de letra “V” (en alusión a la palabra “victoria”). Está compuesto por los colores del arco iris y cápsulas más pequeñas, cada una de las cuales representa diferentes comunidades de todos los ámbitos de la vida.

Según Rapinoe, este lanzamiento abrirá un nuevo nivel en la relación marca x deportistas, “redefiniendo el éxito y el significado de la victoria”. Para ella, no se trata de una nueva línea de ropa, un producto, una campaña o algo tangible. Hay clases, espacios seguros, historias y un nuevo modelo de alianzas para deportistas.

I’m excited to announce the next chapter of my partnership with @Nike . It’s not just a relationship around product but a new model for athlete partnerships. I want Nike to grow & evolve with me because we don’t expect anyone else to stay still.⁣⁣ https://t.co/FN2saWXOKB pic.twitter.com/dbkPtF09Lj

“Me complace anunciar el próximo capítulo de mi asociación con Nike. No se trata solo de una relación en torno a un producto, sino de un nuevo modelo para las asociaciones de deportistas. Quiero que Nike crezca y evolucione conmigo, porque no esperamos que nadie más se quede quieto”.

Mi objetivo con esta nueva asociación desde el principio es redefinir el éxito y redefinir lo que significa ganar. Creo que cuando todos ganamos y no solo una persona, todos mejoramos. Y con eso quiero representar a personas que no siempre tienen la plataforma y solo hacen algo divertido y realmente rompen el paradigma”, dijo el jugador.

Según Nike, son piezas unisex, de estilo urbano y que cuentan con lo mejor en innovación y tecnología para la creación de sus tejidos.

I’ve always wanted to represent people who don’t have the spotlight. Evolving times call for outdated models to be blown up & rebuilt. I’m redefining what success is for me, so everyone else can too. This is about the victories that have called out your name for a while now @Nike pic.twitter.com/xYghXRJeTa

— Megan Rapinoe (@mPinoe) December 15, 2021