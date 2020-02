¿En serio jugará allí? ¡Jonathan Copete se fue de Pachuca!

Hace 7 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

El delantero colombiano Jonathan Copete, de 32 años, se va de México. Su nuevo club ya hizo el anuncio oficial del fichaje.

Se trata del Everton de Chile, que compite en la Primera División de ese país y cuyo entrenador es Javier Torrente, con pasado en Colombia porque dirigió al Once Caldas entre 2015 y 2016. Por esos años Copete también jugada en nuestro país.

Este club adquirió a Jonathan Copete inicialmente en préstamo, procedente del Pachuca. De hecho, ya fue presentado oficialmente en Viña del Mar. No tiene problema alguno en debutar porque llega con ritmo de competencia y solo está pendiente de la llegada del permiso oficial de trabajo para comenzar este nuevo ciclo en su carrera deportiva.

La transferencia de Copete no debe extrañar porque el Grupo Pachuca es el propietario del club chileno. En el 2019 se confirmó la adquisición del 100% de las acciones y movimientos de jugadores como este en particular serán más recurrentes.

Por otra parte, después de jugar en Brasil, Argentina y México Copete no cree que este nuevo paso en su carrera sea visto como retroceso. “En todas las ligas que he estado he marcado diferencia y aquí espero hacer lo mismo y salir campeón de algún torneo”, afirmó el atacante, muy conocido en nuestro país porque es especialista en la función de extremo.

“Hago muchos regates, asistidor, también llegó al área para marcar goles y espero aportarle eso al equipo”, fue la referencia que sobre sus condiciones hizo Jonathan Copete ante los medios chilenos, algunos con poco conocimiento acerca del estilo de juego que tiene el nuevo refuerzo colombiano.

Jontahan Copete con la camiseta del Everton