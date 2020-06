El día en que Hernán Torres encaró “una nefasta situación” con hinchas de América de Cali





Un mes antes de lograr el objetivo del ascenso con América de Cali, Hernán Torres protagonizó una situación que calificó como “nefasta” con la afición escarlata. Se vivió en la sede de Cascajal tras el inicio de los cuadrangulares. Así se la contó al periodista Julián Capera (ESPN).

Hernán Torres llegó a América de Cali en el segundo semestre de 2016. Venía de dirigir finales de Liga con Deportes Tolima, Independiente Medellín y Millonarios, además de darle la Estrella 14 al cuadro albiazul. Su reto esta vez era lograr el ascenso con el elenco escarlata en su quinto año en la B.

Después de clasificarlo a cuadrangulares, en el inicio de los mismos, América de Cali perdió en la visita a Deportes Quindío (1-0, gol al minuto 88). Fue un gran golpe para decenas de aficionados que reaccionaron mal contra el equipo y el cuerpo técnico encabezado por Hernán Torres. Así lo recordó el DT en la charla ya mencionada:

“Ese día tuvimos una nefasta situación. Hinchas llegaron a la sede y cogieron el bus a punta de huevos. Se metieron a Cascajal. Hablé con ellos. Me decían que no aguantaban más después de 5 años. Les dije que nos dejaran trabajar, que quedaban 5 partidos. ‘Hagan todo lo que tengan que hacer después de que vean que América de Cali no sube. Ahora quedan 5 partidos y hay que trabajarlos’”, fue lo primero que les dijo.

Con eso los tranquilizó. “Les dije que si no conseguía el objetivo yo me iba. Me oyeron. Querían oír el compromiso. Se lo demostramos y les dijimos que íbamos a dejar el alma para conseguir el objetivo. Dijeron que con mis palabras les bastaba. Se fueron tranquilamente. El torneo se siguió jugando y por fortuna, gracias a Dios, conseguimos el objetivo del ascenso”, recordó.

Hernán Torres entró en la historia de América de Cali por ese equipo del 2016 con el que finalmente se salió de la B. Él tiene algo claro sobre esa tarea: “Encontré un gran respaldo de Tulio Gómez. Sin su apoyo no lo habríamos podido conseguir. Es un equipo que tiene presión día a día, una experiencia muy fuerte. Nosotros armamos un equipo de obreros, con muchas ganas de trabajar y ganar. Fue la plaza más brava en la que dirigí por el entorno que hay en el equipo”, concluyó.