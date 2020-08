Dayro Moreno, América de Cali y otras posibilidades

No continuará en Talleres de Córdoba. Dayro Moreno llegó a un acuerdo y busca equipo. Públicamente empezaron a conocerse posibilidades. Le interesa quedarse en Colombia y América de Cali está interesado en él. También hay opciones en el exterior.

Su experiencia en Argentina terminó antes del tiempo establecido. Más allá de tener contrato vigente con Talleres de Córdoba, Dayro Moreno no seguirá con ellos. Cuestiones económicas y en mutuo acuerdo se determinó que debe buscar otra opción para continuar su carrera. Así que regresó a Colombia y está a la espera de posibilidades.

Intentó el regreso a Once Caldas y no se dio. Un par de semanas después de eso empezó a relacionársele con América de Cali. Hay un interés del cuadro escarlata luego de no lograr acuerdos por César Arias (Alianza Petrolera) y Gustavo Torres (Atlético Nacional). Por ahora se analiza la opción.



Leer también ▶ América de Cali y las opciones que estudia con Edwin Velasco

Dayro Moreno también tiene opciones en el exterior

Es un futbolista con casi 500 partidos disputados y más de 200 goles anotados en su carrera. ¡Claro que tiene mercado! A la opción de continuar su carrera en Colombia, tal cual él quisiera, se suman más posibilidades. Recientemente se supo que tiene la chance de volver a Europa en donde ya jugó para Steaua Bucarest (Rumania).

“Tiene una posibilidad para un equipo de Segunda División de España”, contó Andrés Fassi, Presidente de Talleres de Córdoba, en entrevista con el Súper Combo (RCN Radio). No dio equipo pero sí confirmó que hay más alternativas para definir el futuro del atacante. También lo quieren equipos en México y Brasil. Lo de América de Cali lo está manejando directamente el jugador.

Leer también ▶ Lo descartado por América de Cali y lo que espera por Duván Vergara

Dayro Moreno y un reciente rechazo a una opción de ir a la India

Lo último que se supo sobre Dayro Moreno en el mercado de fichajes tuvo que ver con una opción de ir a jugar al fútbol de la India. Allí se jugará una liga de 6 meses que empieza en noviembre. Eso no le llamó la atención, más allá de las altas cifras que se manejaban. Prefiere otras posibilidades.

Por él hay pedidos en Brasil y México. Sin embargo prefiere esperar. Jugar en Colombia es su deseo. Ya lo hizo en Once Caldas, Junior, Millonarios y Atlético Nacional. Busca otra posibilidad. ¿América de Cali? Aparentemente surgió el interés por la actualidad de las dos partes. Sería una posibilidad que analizan en el cuadro escarlata.