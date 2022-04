Ronaldo firma acuerdo para comprar al Cruzeiro

Ya se hizo oficial: Ronaldo firmó el contrato para comprar el 90% de las acciones del club Cruzeiro, uno de los más tradicionales que hay en Brasil.

El acuerdo prevé una inversión de R$ 400 millones en los próximos cinco años, ya sea con recursos propios del empresario y/o ingresos incrementales generados por la actividad futbolística, tales como venta de atletas, derechos de TV, premios, boletería, socio y patrocinios

Formalizada la relación, la nueva dirección puso fin al veto de transferencia en FIFA y CBF al pagar R$ 12 millones a Independiente del Valle, de Ecuador, por la compra del defensa Caicedo, en 2016; y R$ 1,1 millón al Atlético-AC por la cesión del delantero Careca, en 2017.

Ronaldo será propietario de las Tocas da Raposa I y II y, a cambio, asumirá la totalidad de la deuda tributaria de la institución, de alrededor de R$ 180 millones y con cuotas mensuales superiores a R$ 1 millón hasta 2032.

“Seguimos apuntando al corto, mediano y largo plazo. Tenemos varios frentes con buen desempeño y veo la perspectiva de un trabajo muy difícil, pero que ahora tiene seguridad contractual para trabajar y traer resultados a Cruzeiro. Me siento honrado de poder liderar el proceso de reconstrucción del club. La afición, el mercado y demás stakeholders pueden estar seguros de que no descansaremos hasta implantar de forma generalizada un modelo de gestión eficiente y ético que traiga el éxito deportivo”, dijo Ronaldo.

“Desde que fui elegido, siempre he dejado muy claro que mi misión era estructurar el club para la SAF. Trabajé duro para ello y lo conseguimos. Estamos muy contentos de entregar el Cruzeiro a Ronaldo y su competente equipo, quienes están seguros de que nuestro fútbol retomará su exitosa trayectoria. Estaremos presentes, dentro o fuera del estadio, siempre disponibles para aportar en lo que sea necesario. El Cruzeiro es de todos y es uno”, agregó el presidente del Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues.

✍🦊 Sócios 5 Estrelas, agora é oficial: @Ronaldo assinou contrato de compra do Cruzeiro SAF! @Cruzeiro e @Ronaldo efetuaram a assinatura do contrato de compra de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol.

O Fenômeno já deu o recado e estamos quase lá!#RumoAos50k pic.twitter.com/o7NTcCGuCp

— Sócio 5 Estrelas (@socio5estrelas) April 14, 2022