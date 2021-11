Para que sus hinchas ahorren no lanzará camiseta el otro año

La Premier League Brentford ha anunciado que usarán la misma camiseta superior de la temporada actual la próxima temporada. Según el club, es un intento de ser más sostenible y hacer que los aficionados ahorren dinero.

“Creemos que el fútbol es accesible para nuestros aficionados y somos conscientes de la necesidad de que el juego se centre más en la sostenibilidad. Es solo una pequeña cosa, pero creemos que ayudará”, dijo el presidente ejecutivo de Brentford, Jon Varney.

