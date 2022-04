Los 4 grupos que se disputan la propiedad del Chelsea

El Grupo Raine, el banco encargado de gestionar la venta del club, alcanzó a cuatro finalistas para cerrar el trato.

The Raine Group, el banco encargado de gestionar la venta del Chelsea, ha llegado a cuatro finalistas para cerrar la operación, que podría superar los 3.000 millones de libras.

Como se especuló anteriormente, Stephen Pagliuca, copropietario de los Boston Celtics de la NBA, está entre los cuatro finalistas. Es uno de los presidentes de Bain Capital, que también tiene una participación mayoritaria en el Atalanta de Italia.

Todd Boehly, uno de los dueños de Los Angeles Dodgers (MLB); la familia Ricketts, dueña de los Cachorros de Chicago (MLB); y el ex presidente del Liverpool, Martin Broughton, junto con los accionistas de Crystal Palace, Josh Harris y David Blitzer, también están en la carrera.

Broughton, expresidente de British Airways, contrató a Sebastian Coe, presidente de World Athletics, el organismo rector del atletismo mundial, para asesorarlo en la negociación. Si Harris y Blitzer compran Chelsea en consorcio con Broughton, tendrán que vender sus participaciones en Crystal Palace.

