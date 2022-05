Lionel Messi soslaya pedidos y promueve turismo para Arabia Saudita

Familiares de presos en el país escribieron una carta pidiéndole al jugador que no vaya al país.

Lionel Messi está en colaboración con la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita. La noticia se confirmó después de que surgieron fotos de la estrella del Paris Saint-German (PSG) llegando a Arabia Saudita para la Temporada de Jeddah, un festival de arte y cultura que comprende 2.800 eventos separados.

Más tarde, en su Instagram, Messi publicó una foto con el pie de foto ‘Descubriendo el Mar Rojo en Arabia’. #VisitaSaudi”.

“Me complace dar la bienvenida a Lionel Messi a Arabia Saudita. Estamos emocionados de que explore el tesoro del Mar Rojo, la temporada de Jeddah y nuestra historia antigua. Esta no es su primera visita al Reino y no será la última”, publicó en Twitter Ahmed Al Khateeb, Ministro de Turismo de Arabia Saudita.

Vale la pena recordar que, en febrero, luego de que The Telegraph informara que Messi había sido abordado por la oficina de turismo de Arabia Saudita, familias de presos de conciencia (arrestados como resultado de la expresión no violenta de sus ideas, convicciones, creencias o ideología) en el país escribió una carta pidiéndole al jugador que no fuera al país. La carta fue publicada por el organismo de derechos humanos Grant Liberty.

“Eres una inspiración para millones y lo que dices y haces realmente importa. Para ser franco, tienes un poder enorme, pero ese poder conlleva una gran responsabilidad. Si dice ‘sí’ a visitar Arabia Saudita, en realidad está diciendo sí a todos los abusos contra los derechos humanos que tienen lugar hoy en Arabia Saudita.

En este sentido, a pesar de ser embajador de Unicef, David Beckham se convirtió en embajador de la Copa de Catar. Por otro lado, Cristiano Ronaldo rechazó una propuesta de la propia Arabia Saudí para promocionar el país como destino turístico.