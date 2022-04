Las opciones de entretenimiento virtual vinculadas al fútbol

El fútbol es considerado el deporte rey por el gran número de seguidores que tiene. La pasión que nació alrededor de una pelota y veintidós futbolistas hace más de cien años ha evolucionado a cuotas inimaginables. Ahora está presente en muchos aspectos de nuestras vidas y especialmente en aquel momento en que la población decide entretenerse. Hay un buen número de opciones de entretenimiento vinculadas directamente a él.

La parte más romántica sigue siendo su práctica, coger el balón y compartir un rato con amigos, vecinos o compañeros. A lo largo de Colombia se pueden ver diferentes tipos de modalidades, desde los partidillos en los patios de los colegios y callejuelas hasta aquellos clubes amateurs federados. Sea en medio de la calle o en una cancha con césped artificial, nos transportará a la niñez y nos hará sentir como los grandes ídolos.

Es de especial mención que, a medida que han ido avanzando las nuevas tecnologías, el fútbol no solamente se ha democratizado en su visualización, sino que también se han creado nuevas maneras de consumirlo o de tener actividades que beben de la pelota. A continuación, repasamos algunas de ellas y que son muy habituales encontrar en la rutina de muchos.

El consumo televisivo

En la actualidad no hay una gran competición que no se pueda ver vía televisión. La oferta está repartida en diferentes operadoras y las posibilidades ya no están limitadas a las pantallas que se tienen en el comedor del hogar. Es posible también visualizar un partido o cualquier otro encuentro deportivo mediante un dispositivo inteligente como una computadora, una tableta o un celular.

Por ejemplo, el campeonato nacional se puede ver a través de tres compañías: WIN Sports, RCN y Caracol TV. Otros canales, como FOX Sports y ESPN cuentan también con otras grandes competiciones internacionales como la Premier League inglesa, la Copa Libertadores o la Champions League. Para consumir su contenido, es necesario hacerse suscriptor de alguno de estos canales.

Las apuestas deportivas

Con la tecnología también llegaron las apuestas deportivas de manera online, la posibilidad de realizar previsiones sobre aquello que sucederá en un evento deportivo. Las hay de muchos tipos de las que cabe destacar los pronósticos en vivo, aquellos que se pueden realizar mientras el partido sigue disputándose. Con los diferentes dispositivos portátiles es muy habitual ver su práctica.

En las principales casas de apuestas se pueden hacer previsiones sobre diferentes tipos de eventos, regulares o de eliminación directa; pero también de varias disciplinas deportivas. Aparte del fútbol, uno de los que más pronósticos registran, se pueden encontrar otras competiciones muy seguidas como la NBA de baloncesto o la NFL de fútbol americano.

El casino online

Sin salir del sector del juego virtual, cabe destacar aquellas actividades propias del casino online que incorporan diferentes opciones de entretenimiento, incluyendo opciones con temáticas inspiradas en el fútbol. Ejemplo principal de ello son las conocidas máquinas tragamonedas con símbolos del balompié e incluso algunos juegos propios del deporte rey. Al mismo tiempo, son igualmente populares los tradicionales juegos de cartas, ahora migrados y adaptados al campo digital, como el póker o el blackjack.

En este sentido, hay diferentes plataformas que ofrecen estas modalidades de ocio y muchas de ellas presentan ofertas, como los bonos sin depósito o los giros gratis, o promociones especiales, como aquellas de bienvenida. Hay un amplio abanico de posibilidades y, dependiendo de los gustos de los usuarios, se puede apostar por un tipo de juegos u otro.

Los videojuegos

No nos podemos olvidar de uno de los pasatiempos más populares entre el público joven: los videojuegos. En este sector, el rey es el título de EA Sports, el FIFA. Es el simulador de fútbol mejor valorado por parte de los usuarios y todo un éxito de ventas en el país. Se calcula que millones de colombianos tienen este juego en sus hogares, como sucede en muchos otros países del mundo, y no es de extrañar que sea uno de los deportes electrónicos más practicados.

Pero no todo se reduce a la videoconsola y a su conexión con un televisor. Hay otras opciones, también muy seguidas, que se pueden dar desde los celulares. Estamos hablando de títulos disponibles en los principales mercados de aplicaciones como el FIFA Mobile, Score Hero, eFootball PES, Football Manager, Real Football o Fantasy Football. Hay opciones para todo: ponerse en la piel de un jugador o del propio técnico.

Contenido periodístico

El fútbol no se reduce solamente a los 90 minutos de un encuentro. Hay una gran cantidad de contenidos que se elaboran antes y después del choque en cuestión. Estos se pueden consultar en las redes sociales o en los medios de comunicación, como este mismo medio, especializados en deportes. Aunque pueda parecer mentira, cada día hay actualidad que merece ser comentada.

El trío de medios tradicionales siempre ha sido conformado por televisiones, radios y periódicos. Todos ellos han dedicado espacio de su programación al deporte, especialmente el fútbol, hasta que algunos se han centrado únicamente en este tipo de sección. Con la llegada de internet proliferaron los blogs y otras formas de comunicar como las anteriormente comentadas redes sociales o las plataformas de streaming.

Los documentales

Una de las modas de los últimos años han sido las compañías de contenidos audiovisuales. En ellas encontramos numerosas series y películas, pero aquí haremos hincapié en los documentales. Hay varios títulos dedicados al fútbol y se pueden encontrar de todos los tipos: historias desconocidas, biografías de futbolistas o contenido inédito de un equipo, entre muchos otros.

Uno de los más destacados es el dedicado al combinado nacional, “Mi selección colombiana”, de Amazon Prime Video. Se han hecho reportajes parecidos como “All or Nothing” dedicado al Manchester City o “Les Blues”, a la selección francesa. También hay títulos dedicados a personalidades individuales como Leo Messi, Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo o James Rodríguez.

Los podcasts

Como hemos comentado en párrafos anteriores, internet ha permitido que muchos usuarios tengan la posibilidad de elaborar contenido y mostrarlo a todo el mundo. Así aparecieron los blogs o incluso canales audiovisuales, pero desde hace poco tiempo nos acompañan los podcasts. Este anglicismo no deja de ser contenido en audio transmitido a través del streaming o de un archivo. Muchos de ellos están dedicados al deporte rey.

En Colombia hay un buen número de este tipo de programas de fútbol. Algunos de ellos están realizados por aficionados, mientras que otros tienen detrás a periodistas profesionales. Algunos ejemplos son “Palabras mayores”, de Calos Antonio Vélez; “La Jugada RCN”, “Futvox Colombia”, “El VBar”, “Fútbol Infinito”, “Sonido morse” o “Pateando Pelotas”.

Queda demostrado con todas las opciones numeradas que el fútbol no solamente se reduce a un balón y a un campo de fútbol. Se ha creado un auténtico ecosistema detrás de él y su día a día se puede consumir de diferentes maneras, siempre con el entretenimiento como bandera. Ya sea jugando a uno de sus videojuegos, realizando apuestas o visualizando uno de los documentales, el deporte rey puede estar siempre presente en nuestras rutinas.