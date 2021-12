Juntos desde 2001, Premier League y Barclays renuevan hasta 2025

Juntos desde 2001, Premier League y Barclays han anunciado un nuevo acuerdo de patrocinio de tres años válido hasta la temporada 2024/25. La renovación se produce cuando el banco y la liga inglesa celebran 20 años de relación.

La extensión se anunció al mismo tiempo que Barclays extendía su contrato de patrocinio de fútbol femenino con la Federación de Fútbol (The FA) por un período similar, desde el inicio de la temporada 2022/23 hasta el final de la temporada 2024/25.

Comenzando como la Barclaycard Premiership en 2001, la relación entre Barclays y la Premier League ha sido uno de los patrocinios más exitosos y duraderos en el deporte.

It is with regret the #PL Board has postponed Burnley’s home fixture against Watford, due to be played this evening.

The decision was taken following guidance from medical advisers due to an ongoing COVID-19 outbreak within Watford’s squad

More: https://t.co/aLBL4XAaMj pic.twitter.com/9xPXLelm9Q

— Premier League (@premierleague) December 15, 2021