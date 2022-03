Uruguay vs. Perú: sigue la polémica en la Eliminatoria

Las repercusiones por el partido entre Uruguay y Perú en la Eliminatoria Sudamericana sigue siendo noticia ante la clasificación de la ‘Celeste’.

Después de jugarse la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 y confirmarse que las selecciones de Ecuador y Uruguay lograron su clasificación al certamen, las dudas y los reproches siguen en el ambiente de la Selección Perú por el famoso gol que no fue otorgado por parte del árbitro del juego.

La apreciación del VAR fue fundamental para que no se otorgará el gol al equipo peruano que desde sus jugadores, ven el hecho como un robo por parte del cuerpo arbitral.

El futbolista peruano y referente del equipo que dirige Ricardo Gareca, Christian Cueva afirmó que: “Yo lo vi. A mí no me lo va a mostrar nadie, yo lo vi después del partido. Hablar de eso es un poco difícil, porque nosotros los jugadores no tenemos un respaldo”.

A pesar de la derrota Perú sigue dependiendo de si mismo para clasificar al repechaje, pues con un triunfo ante Paraguay no tendrá ningún contratiempo en su idea de jugar la última posibilidad de jugar el Mundial de Catar 2022. La fecha 18 de la Eliminatoria Sudamericana se jugará el próximo 29 de marzo.