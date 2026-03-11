El Deportes Tolima se juega buena parte de su futuro deportivo y financiero esta noche cuando reciba al O’Higgins de Chile en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El equipo colombiano afronta un duelo decisivo en la Copa Libertadores, con la necesidad de revertir el 1-0 en contra que dejó el partido de ida disputado en territorio chileno.

El conjunto pijao está obligado a remontar si quiere acceder a la fase de grupos del torneo continental, instancia que además garantiza un ingreso superior a 3 millones de dólares para el club. El panorama es claro: el ganador de la serie avanzará al cuadro principal de la Libertadores, mientras que el perdedor tendrá como premio consuelo disputar la Copa Sudamericana. Se espera un partido intenso y cargado de presión en la capital musical de Colombia.

Tolima vs O’Higgins: Canales de Televisión y Plataformas Online HOY EN VIVO

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina, Chile y Uruguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Televisión para todo el continente: ESPN

Streaming pago para Sudamérica: Disney+

Tolima busca remontar la serie en casa

El Deportes Tolima afronta este compromiso como uno de los partidos más importantes de su temporada. El equipo dirigido por Lucas González cayó 1-0 en el encuentro de ida disputado en Rancagua, resultado que obliga al club colombiano a cambiar la historia frente a su público.

En aquel partido, el O’Higgins consiguió la ventaja gracias a un gol del extremo argentino Francisco González, quien aprovechó una de las pocas oportunidades claras del conjunto chileno para inclinar la balanza en la serie.

Ahora, el conjunto pijao espera que el Manuel Murillo Toro se convierta en un factor determinante para empujar al equipo hacia una remontada que le permita mantenerse en carrera dentro de la Copa Libertadores 2026.

Bajas sensibles en el ataque pijao

El panorama para el equipo colombiano también incluye algunas complicaciones en su plantilla, especialmente en el frente ofensivo.

El extremo Edwar López quedó descartado para este compromiso tras sufrir un esguince en la rodilla derecha durante el partido de ida. Su ausencia representa una baja importante para el esquema ofensivo del equipo.

A esta situación se suma la suspensión de Kelvin Flórez, quien era el reemplazo natural de López y fue expulsado en el compromiso disputado en Chile.

Con estas dos ausencias, el cuerpo técnico de Deportes Tolima deberá reorganizar su ataque para encontrar las soluciones necesarias que le permitan revertir el marcador global ante un rival que llega con confianza.

Los escenarios de la serie en Ibagué

El partido en el Manuel Murillo Toro definirá el destino de ambos clubes en la competición continental.

Si O’Higgins logra una nueva victoria, el equipo chileno clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Un empate también favorecerá al conjunto visitante, ya que mantendría la ventaja obtenida en el primer partido y sellaría su clasificación a la siguiente instancia del torneo.

Para el Deportes Tolima, el margen de error es mínimo. Si gana por un gol de diferencia, la serie quedará igualada y la clasificación se definirá mediante lanzamientos desde el punto penal.

En cambio, una victoria por dos o más goles le otorgará al equipo colombiano el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, logrando así uno de los grandes objetivos deportivos y económicos de la temporada.

Tolima vs O’Higgins: alineaciones probables

Deportes Tolima:

Neto Volpi; Junior Hernández, Anderson Angulo, Jan Angulo, Cristian Arrieta; Shean Barbosa, Sebastián Guzmán, Brayan Rovira, Jersson González; Adrián Parra y Luis Sandoval.

Entrenador: Lucas González Vélez.

O’Higgins:

Carabalí; Pavez, Brizuela, Robledo, Fáundez; Leiva, Tapia; Martín, Rabello, Francisco González; Castillo.

Entrenador: Lucas Bovaglio.