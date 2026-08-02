Inter de Milán quedó a un paso de concretar uno de los movimientos más llamativos del mercado de fichajes en Europa. El club italiano alcanzó un acuerdo verbal con Tottenham para incorporar a Cristian «Cuti» Romero, un refuerzo de jerarquía con el que pretende fortalecer su defensa de cara a la nueva temporada. La operación, valorada en unos 40 millones de euros, entra ahora en su etapa decisiva mientras las partes ultiman los detalles pendientes para oficializar el traspaso.

El internacional argentino, campeón del mundo con su selección, se perfila como el gran golpe del conjunto neroazzurro en esta ventana estival. Su regreso a la Serie A, donde ya dejó una huella importante con Genoa y Atalanta, supondría uno de los regresos más relevantes del mercado.

Inter de Milán y Tottenham acercan posturas por Cuti Romero

Según informó el periodista Gianluigi Longari, las conversaciones entre ambos clubes avanzaron de forma definitiva durante los últimos días hasta alcanzar un principio de acuerdo por el defensor argentino.

La negociación contempla una operación cercana a los 40 millones de euros, cifra que Tottenham aceptó después de reforzar previamente su defensa con la incorporación de Jan Paul van Hecke, movimiento que permitió abrir la puerta a la salida de Romero.

Entre los aspectos más destacados de la negociación aparecen:

Inter de Milán alcanzó un acuerdo verbal con Tottenham.

alcanzó un acuerdo verbal con Tottenham. El traspaso se cerraría por unos 40 millones de euros .

. Solo restan los acuerdos contractuales con el futbolista.

La llegada dependerá también de la situación de Alessandro Bastoni, seguido muy de cerca por Real Madrid.

Cuti Romero prepara su regreso al fútbol italiano

Para Cristian Romero, la operación representa también un regreso a un campeonato donde construyó buena parte de su prestigio internacional.

Antes de dar el salto a la Premier League, el central defendió los colores de:

Genoa

Atalanta

Su rendimiento en Italia le abrió las puertas del Tottenham, club al que llegó en 2022 y donde acumuló 156 partidos oficiales antes de convertirse nuevamente en protagonista del mercado.

Ahora, con 28 años, el argentino considera que la Serie A puede ofrecerle un nuevo escenario para competir por títulos y mantener un papel protagonista tanto en su club como en la selección argentina.

Restan los acuerdos personales para cerrar el fichaje

Aunque el entendimiento entre clubes ya está prácticamente definido, todavía quedan algunos asuntos por resolver antes del anuncio oficial.

Inter de Milán mantiene conversaciones con los representantes del defensor para acordar:

Duración del contrato.

Condiciones salariales.

Bonificaciones y variables del nuevo vínculo.

Las informaciones procedentes de Italia indican que no existen diferencias importantes y que las negociaciones avanzan con optimismo.

Además, desde el entorno del Tottenham trascendió que Roberto De Zerbi respetaría la decisión del futbolista de afrontar un nuevo desafío deportivo, circunstancia que también habría contribuido a facilitar las conversaciones.

Inter prepara uno de los grandes golpes del mercado

La incorporación de Cuti Romero forma parte de la estrategia del Inter para reforzar una plantilla que aspira a mantenerse entre las grandes potencias del fútbol europeo y volver a competir por todos los títulos.

El defensor argentino aportaría experiencia, liderazgo y salida limpia desde el fondo, características que la dirección deportiva considera prioritarias para la próxima temporada.

Si las negociaciones personales concluyen sin contratiempos, Romero volverá al fútbol italiano en los próximos días para convertirse oficialmente en nuevo jugador del Inter de Milán y protagonizar uno de los fichajes más destacados del verano europeo.