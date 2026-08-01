El futuro de Federico Chiesa vuelve a instalarse en el centro del mercado de fichajes. Aunque el extremo italiano mantiene como prioridad continuar en el Liverpool, el Atlético de Madrid ya ha movido ficha para explorar su incorporación, aprovechando la incertidumbre que rodea su papel dentro del nuevo proyecto encabezado por Andoni Iraola. El interés rojiblanco aparece en un momento en el que los ingleses tampoco descartan escuchar ofertas si el mercado termina modificando su panorama ofensivo.

Tras una primera etapa en Anfield marcada por la irregularidad y los pocos minutos, Chiesa afronta un verano decisivo. El cambio de entrenador reabre el debate sobre su continuidad, mientras varios clubes europeos siguen muy atentos a cualquier oportunidad que pueda surgir antes del cierre de la ventana de transferencias.

El Atlético de Madrid se suma a la carrera por Federico Chiesa

El Atlético de Madrid ha comenzado a estudiar la situación del internacional italiano, una opción que Diego Simeone viene siguiendo desde hace tiempo. Según las informaciones procedentes de Francia, el conjunto colchonero ya realizó los primeros movimientos para conocer la viabilidad de una operación que, por ahora, continúa condicionada por otras prioridades ofensivas del club.

Entre los factores que todavía frenan un avance definitivo aparecen:

La resolución del futuro de Julián Álvarez .

. La planificación definitiva del ataque rojiblanco.

La decisión que adopte el Liverpool respecto al mercado de salidas.

Aunque el interés existe, la operación todavía no ha entrado en una fase de negociación directa entre clubes.

Federico Chiesa mantiene al Liverpool como prioridad

Pese a los rumores que vuelven a rodearlo, Federico Chiesa no ha cambiado de postura. El extremo italiano desea seguir en el Liverpool y considera que la llegada de Andoni Iraola representa una nueva oportunidad para ganarse un lugar importante dentro de la plantilla.

Durante la pasada temporada nunca consiguió consolidarse como titular, pero sí dejó muestras de su calidad cuando tuvo minutos. En la Premier League disputó apenas 319 minutos, suficientes para registrar:

2 goles .

. 1 asistencia.

Su velocidad, capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y versatilidad ofensiva continúan siendo argumentos que alimentan la confianza del futbolista en poder convencer al nuevo cuerpo técnico.

La Serie A sigue muy pendiente de su situación

El nombre de Federico Chiesa tampoco desaparece del radar italiano. En los últimos mercados varios clubes han preguntado por su situación y ese interés continúa vigente.

Entre los equipos que han seguido de cerca al atacante aparecen:

AS Roma .

. Napoli .

. Como .

. Fiorentina.

Sin embargo, ninguno de esos acercamientos ha derivado en negociaciones avanzadas porque el propio jugador nunca ha ocultado que su prioridad sigue siendo triunfar en Inglaterra.

El mercado del Liverpool puede cambiar el panorama

Aunque el deseo de Chiesa es permanecer en Anfield, el escenario todavía puede modificarse durante agosto. El Liverpool estudia importantes movimientos para reforzar su ataque y una eventual llegada de otro extremo, como ocurre con el seguimiento a Bradley Barcola, podría reducir aún más el espacio del internacional italiano dentro de la plantilla.

En ese contexto, el club inglés estaría dispuesto a valorar ofertas si considera que la operación beneficia su planificación deportiva. Mientras tanto, Atlético de Madrid permanece atento a cualquier cambio que abra definitivamente la puerta a una negociación por uno de los futbolistas que Simeone lleva tiempo observando.